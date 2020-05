COVID-19: CCIT amenaza con retirarse de mesas de diálogo del Gobierno

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Retirarse de las mesas de diálogo del Gobierno es un tema que analizan minuciosamente los integrantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), informó su presidente José Luis Rivera.

Según Rivera, los empresarios alegan falta de transparencia por parte del Gobierno. «Hace una semana dije que la transparencia es la base para la confianza y ha estado ausente».

Cabe mencionar que la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), determinó retirarse de las mesas de diálogo; decisión que inspiraría a los homólogos de Tegucigalpa justificando el mismo motivo.

«Ellos (CCIC) han tomado esas decisiones y otras organizaciones están preocupadas y puedan que tomen lo mismo, esperamos y confiamos que el Gobierno pueda rectificar», señaló le presidente de la CCIT.

Otra de las preocupaciones que trasmitió Rivera es que ellos están haciendo el trabajo debido en las mesas sin ver efectivos los resultados en acciones.

«Todos estamos con la preocupación porque participamos en las mesas y no vemos resultados. Las opiniones no se toman en cuenta y los resultados no han sido contundentes como lo espera el país», opinó.

Finalmente, el representante de la CCIT cree que el sector privado es ignorado o, al menos, no son tomados en cuenta como se debe por el Gobierno.

En ese sentido, Rivera señaló que no encuentra incentivo alguno para que ellos, como CCIT, sigan participando de las mesas de diálogo con el Gobierno.

CCIC inspira a la CCIT

La CCIC tomó la decisión de retirarse de las mesas de diálogo. Manifestando de esa forma su descontento por la falta de interés en combatir la corrupción del actual régimen, según recién electo presidente, Pedro Barquero.

«Hemos decidido retirarnos de todas las mesas de trabajo hasta que no se vean señales claras de combatir la corrupción e impunidad respecto a las compras sobrevaloradas», dijo.

Y añadió: «Habíamos asistido de buena fe y nos habíamos sumado. Pero, no lo seguiremos haciendo hasta que veamos que se deduzcan responsabilidades a las personas que han sido evidenciadas en los informes del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)», aclaró

