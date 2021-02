TEGUCIGAPA, HONDURAS. El candidato presidencial por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) Carlos Eduardo Reina comunicó la suspensión de todas sus actividades políticas ante un posible contagio de COVID-19.

A través de su cuenta de la red social Twitter, el coordinador de «Nueva Corriente» dijo que hasta el momento se encuentra aislado. Está bajo la supervisión del destacado neumólogo Carlos Aguilar.

Como acto de responsabilidad, el pre-candidato ha decidido cancelar todas sus giras y reuniones políticas. De acuerdo con datos brindados por él a un reconocido programa radial, se realizará la prueba PCR el día viernes, para así corroborar si es portador del virus.

Recibí llamada de un amigo con el que almorcé el lunes, me contó que está Covid +, consulte con el Doc. Carlos Aguilar y me recomienda cuarentena, que el viernes me haga un hisopado. Suspenderé actividades hasta entonces y ver resultado. Cuidémonos mucho y que Dios esté conmigo.

— Carlos Eduardo Reina (@ReinaPresidente) February 3, 2021