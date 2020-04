TEGUCIGALPA-HONDURAS. El vocero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager), Francis Contreras, confirmó 39 nuevos casos de COVID-19 en el país, por lo que la suma de casos positivo aumentó a 382 nivel nacional.

De acuerdo con el funcionario, este jueves el Laboratorio Nacional de Virología realizó 88 pruebas para detectar COVID-19. Y, de esa cifra, reportaron 39 nuevos casos para hacer un gran total de 382 hondureños (a) afectados por dicha enfermedad. Mientras que la cifras de fallecidos por el mortal virus se mantiene en 23 casos.

Asimismo, apuntó que la totalidad de los nuevos casos de COVID-19 proceden del departamento de Cortés. Entre tanto los demás departamentos del país se mantienen hasta la fecha con al menos un caso positivo.

De igual forma, Contreras indicó que una mujer del departamento de Atlántida se recuperó de dicha enfermedad. Y que de los pacientes detectados con COVID-19, 17 son hombres y 22 mujeres.

Solicitan a los hondureños no salir de casa

“Es muy importante recordar que mañana la circulación para el resto del país a excepción de Cortés será en un horario de 09:00 a.m. a 05:00 p.m. Si usted no forma parte del grupo de personas para circular no debe de salir. Y, aunque su número de identidad lo habilite para salir no salga a menos que sea sumamente necesario. Solamente considere salir si realmente tiene una verdadera necesidad. No arriesgue su salud ni la de sus familiares”, dijo el vocero de Sinager.

Por lo anterior, el personero manifestó que las personas que salgan a abastecerse deberán utilizar mascarilla todo el tiempo porque así disminuyen el riesgo de contagio de COVID-19, aunque señaló que lo más recomendable es quedarse en casa. Y por supuesto seguir las recomendaciones como ser:

Lavarse las manos con agua y jabón

No saludarse de beso ni de mano

Si va a toser o estornudar hágalo con la parte interna del codo.

No se auto medicarse.

Y si presenta algún síntoma llamar al 911, buscar la unidad de salud más cercana.

Cabe remarcar que a la fecha se contabilizan 382 casos positivos de COVID-19 en Honduras. Mientras que la ciffra de muertos se mantiene en 23, 07 recuperados y 352 se mantienen activos en el territorio nacional.

Listado de los 39 nuevos pacientes con COVID-19