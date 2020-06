COVID-19| Ampliado toque de queda, ¿quiénes circulan hoy en Honduras?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Las medidas aprobadas en el marco de la emergencia por COVID-19 indican que este lunes 15 de junio, las únicas personas autorizadas para circular a nivel nacional son las que cuentan con tarjeta de identidad, carné o pasaporte con terminación 1.

Cabe recordar que para todo el país, la Secretaría de Seguridad amplió el toque de queda absoluto por una semana más. Dicha medida está vigente desde ayer, domingo 14 de junio, hasta el próximo domingo 28 de junio.

Asimismo, decidió seguir con la segmentación de la población conforme a dígitos de su tarjeta de identidad, pasaporte o carné de residencia para extranjeros. De manera ordenada las personas pueden abastecerse de alimentos, medicinas, combustibles, ferreterías, realizar trámites financieros y toda gestión personal.

En ese sentido, las medidas siguen igual: la ciudadanía realizará sus trámites de lunes a viernes en un horario de 07:00 a.m. a 05:00 p.m. Mientras que para la atención especializada será de 07:00 a.m. a 9:00 a.m.

Población debe cumplir medidas de bioseguridad ante COVID-19

Para transitar se establecieron varias medidas de bioseguridad necesarias, al igual que todos los comercios. Estas son: uso de mascarillas, gel de manos, distanciamiento y toma de temperatura.

La disposición anteriormente mencionada también es aplicable para supermercados, gasolineras, farmacias, bancos, cooperativas y todo negocio incluido en el plan de reapertura económica.

Cabe mencionar que, sigue vigente la prohibición de actividades que implique la reunión de más de cincuenta personas en comercios y centros públicos y privados.

No olvide que, los días sábado y domingo está prohibida la circulación de vehículos y salida de ciudadanos a nivel nacional, y solo aplican las excepciones:

Personal de Salud

Personas con permiso especial o salvoconductos

Miembros policiales y militares

Medios de comunicación, entre otros.

Sin embargo, estas personas deberán justificar ante la autoridad competente su movilización. Por lo cual, se aconseja a la población que saldrá a realizar sus compras y trámites portar sus documentos personales para facilitar el proceso de circulación en las ciudades del país.

