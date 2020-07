COVID-19: Alba Flores reconoce que hospitales rebasaron su capacidad

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Alba Flores, titular de la Secretaría de Salud, reconoció este martes que los hospitales están rebasando su capacidad en cuanto a atención de pacientes de COVID-19 se refiere.

En declaraciones a un medio radial, Flores dijo que «nos preocupa que la capacidad está limitada para algún paciente que lo requiera y no tengamos espacio».

Explicó que la primera fase fue abrir un espacio adicional denominado «sala COVID-19» en todos los hospitales. Para ello, «hemos contratado recurso humano y las hemos equipado para que puedan hacer la primera contención, pero también los hospitales pueden llegar a colapsar», reconoció la funcionaria.

En ese sentido ejemplificó con la actual situación que se vive en Choluteca, donde desde el inicio de la pandemia, se destinaron L13 millones para que se trabajara en esa sala.

Sin embargo, «también está rebasando la capacidad de respuesta. Ahorita estamos trabajando en la contratación de un recurso adicional y para que se puedan habilitar salas especiales que fortalezcan la capacidad de respuesta del hospital de Choluteca», aseguró.

Asimismo, indicó que contratarán 50 recursos para que se pueda dar apertura a otro espacio de aislamiento y una sala de triaje. «Ahí tenemos más de 500 casos diagnosticados, pero no tenemos idea cuántos circulan en el ambiente», agregó.

«Ampliación de camas no es suficiente»

Por otro lado, la titular de Salud informó que junto a los directores distritales en la capital se planteó hacer una ampliación de camas.

«Pero eso no es suficiente, porque recuerden que somos una población de 9 millones de habitantes y hay un porcentaje importante que se nos puede infectar. No obdtante, si no tomamos las medidas de bioseguridad, vamos a ir a dar a un hospital», advirtió.

A renglón seguido, Alba Consuelo dijo que se trata de un compromiso individual, donde los hondureños deben ver cómo protejerse en cada lugar y ambiente.

Más de dos mil pruebas PCR diarias

Consultada sobre la cantidad de pruebas que se aplican a diario, teniendo en cuenta que ya estamos en la sexta fase de la pandemia, Flores aseguró que ya superaron la meta de 2 mil pruebas diarias.

«Poco a poco nos llega equipo del exterior porque la pregunta es ¿dónde está el dinero y los equipos? El tema es que nos toca competir con el mercado internacional y en la medida que la frontera se abre nos llega equipo», explicó.

Asimismo aseguró que ya hay un «pequeño equipo en el Hospital Escuela, otro en el San Felipe y así vamos aumentando la capacidad laboratorial a medida que nos favorezca el mercado internacional».

A efecto de ello, también expuso que trabajan en la toma de decisiones para determinar qué pacientes accedan o no a las pruebas. «Lo importante es que el paciente tenga el tratamiento, una vez que el médico identifique la sintomatología».

Sugiere al COHEP regresar a las mesas de trabajo

Sobre el abandono del COHEP de la Mesa Multisectorial del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), Flores sugirió su reincorporación. «Solo unidos en la mesa de trabajo podemos ayudar a reducir el riesgo y daños que la pandemia ocasiona en el país», dijo.

«Ayer hablado con los participantes de la mesa para llegar a algunos acuerdos. Nadie debe retirarse porque este debe ser un trabajo articulado. Es una lucha que si no nos unimos, no vamos a ganar», enfatizó Alba Flores.

La funcionaria aseguró que «hasta ahora, todas las medidas que se han tomado han tenido resultados. Vemos que las cifras no han llegado a esas proyecciones iniciales gracias a las medidas y el esfuerzo que los hondureños han hecho para cumplir las indicaciones».

