Cortés, Honduras. «Me tocó vivir un caso de agresión, fui arremetida contra un muro por personas que no conozco», aseguró una de las enfermeras que vive un calvario por trabajar en la sala de covid-19 de un hospital público de San Pedro Sula.

Anteriormente, se dio a conocer que miembros de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras de Honduras (Aneeh), en su mayoría mujeres, se estaban sometiendo a actos de discriminación de parte de familiares y vecinos.

En esa secuencia, una de las afectadas, quien por miedo no dio su nombre ni mostró su rostro, relató -anoche- lo que a ella le ha sucedido en el programa Hoy Mismo.

«La situación es bien difícil para nosotros el personal de enfermería, que estamos en primera línea de esta pandemia. Es difícil estar lidiando con esta situación», expresa la profesional de la salud.

Según dijo, la acción violenta en su contra fue cuando iba saliendo de un turno. «Me hicieron fuertes amenazas, me dijeron que si yo seguía yendo a laborar y regresando (a casa) iban a tener represalias contra mí».

Parece increíble que la ignorancia y la maldad de algunas personas esté afectando a quiénes se dedican a salvar vidas. Incluso, la enfermera dijo que a ella le «hicieron disparos para sacarla de su residencia».

Sin embargo, no se ha movido de colonia, y cuando intenta cambiarse de sector, a la «hora de enterarse (arrendatarios) que nos dedicamos en el sector Salud se niegan a alquilar». Lo mismo le sucede a otras compañeras.

Por lo tanto, la hondureña explica que durante «los primeros días» que empezaron a vivir estas situaciones, compañeras de trabajo les dieron posada. Otras veces entran a las colonias donde alquilan en «carros particulares e inmediatamente «nos encerramos».

Ni autoridades del Gobierno ni hospitalarias ni la Policía les ayuda

La enfermera contó en la misma entrevista: «Unos tres días teníamos respaldo de los policías», pero ahora ya no tiene la ayuda de la autoridad. «Presentamos la denuncia, pero lastimosamente no fuimos escuchadas».

Las autoridades les dijeron que «no estaban atendiendo este tipo de denuncias, sino sólo de agresiones en domicilios o desapariciones».

La profesional asegura que vive con una compañera en su cuarto, el que alquila, y ella también sufre amenazas.

Por lo tanto, es importante que el Gobierno determine albergues o lugares como hoteles para que el personal viva mientras está la crisis de la pandemia del covid-19.

«Estoy con temor, pero a la vez me mueve mi vocación por el trabajo», enfatiza la enfermera.

«Soy la voz de muchas compañeras que también, al igual que yo, han sufrido agresiones. Tengo compañeras que ya han sido golpeadas», denuncia la ciudadana.

«Es triste y se siente una impotencia de no poder salir a sus trabajos con tranquilidad. Nos sentimos desprotegidas, desamparadas, porque no tenemos el respaldo ni sabemos a dónde acudir a hacer una denuncia o dónde pasar la noche. Es realmente triste», expresa la enfermera.

A la población: «Cuando nos vean no nos denigren, no es fácil salir del día a día a dar lo mejor de nosotros y que nos vayan a recibir con agresiones e insultos. En casos mayores sentirnos amenazados constantemente dentro y fuera del Hospital, sin tener respaldo ni de autoridades hospitalarias ni policiales. No es fácil», concluyó.

