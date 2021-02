Costly: «Me quiero retirar bien, haciendo goles por eso volví a Marathón»

SAN PEDRO SULA.- El experimentado delantero de Honduras, Carlos Costly habló en una entrevista sobre sus planes de haber regresado al fútbol hondureño.

Cuando todos daban por sentado que el «cocherito» se había retirado, el Marathón dio la sorpresa y lo hizo volver a entrar en acción en el empate 1-1 ante Honduras Progreso en la Jornada 2.

Su paso por Platense

Carlo comenzó hablando las razones por las que volvió al Marathón, pues considera que quiere irse de la mejor manera, algo que no consiguió con Platense.

«En Platense no se me daban las cosas, luego me fui a Estados Unidos para atender proyectos personales».

Quiere retirarse haciendo goles:

«Me quiero retirar bien, haciendo goles por eso volví a Marathón, Héctor Vargas fue fundamental, tengo contrato por un año, pero depende de cómo me vaya este torneo para seguir».

Costly se alista para la Liga de Campeones

Costly algo que espera mucho es el duelo ante los Portland Timbers por la Liga de Campeones de la Concacaf.

Adelantó que Marathón debe ser fuerte en casa contra el conjunto de la MLS, ya que en Estados Unidos tendrán más difícil la clasificación.

«Será un partido complicado, tenemos que ser fuertes en casa porque los estadounidenses tienen calidad y no podemos desperdiciar oportunidades».

Te puede interesar: Así celebró el «Día de San Valentín» el mundo del deporte

Suscríbete gratis a más información deportiva en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/35GpKtQ