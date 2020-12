¿Cuál es el origen del árbol de Navidad?: cosas que quizá desconocías sobre la época

REDACCIÓN. La Navidad es una de las fechas más esperadas del año, donde comprar regalos y decorar el árbol, son de las tradiciones más comunes, pero algunas personas quizá desconocen de dónde se originan o remontan esas costumbres realizadas en esta época.

Aquí te contamos algunas cosas que quizá desconocías acerca de la Navidad:

Origen del árbol de Navidad

Una versión cuenta que cuando los cristianos llegaron al norte de Europa, observaron que los celtas celebraban el 8 de diciembre nacimiento de Frey, dios del Sol y fertilidad, colocando adornos de un árbol perenne, ya que éste simbolizaba al Universo.

Una vez que estos pueblos fueron evangelizados, se tomó la tradición para simbolizar el nacimiento de Cristo, cambiando el árbol perenne por un pino.

A estos primeros árboles navideños se les colocaban manzanas para representar el pecado original, y velas que simbolizaban la luz de Cristo. Con el paso del tiempo, las manzanas se cambiaron por esferas y las velas por luces.

Lea también: Celebración de Navidad: Las tradiciones más extrañas de 10 países

2. 25 de diciembre

La fecha especifica del nacimiento de Jesucristo fue establecida en el año 350 de la era común por el Papa Julius I.

3. ¿Cuáles son los colores oficiales de la Navidad?

Los colores de la Navidad son el verde, el rojo y el dorado. El color verde representa el renacimiento y la vida, el rojo es por la sangre de cristo, y el dorado es la luz, la riqueza y la realeza.

4. Fiesta Pagana

La Navidad tiene sus raíces en las fiestas paganas festejadas durante diciembre. Como la iglesia Católica desaprobaba estas festividades, estableció el nacimiento de Jesús un 2 de diciembre para darle fin a estos festejos, pese a que no hay pruebas de que realmente haya nacido ese día.

5. Medias de Navidad

La tradición de colocar medias para los regalos viene de los orígenes de San Nicolás. Este santo, en el cual está basado el actual Santa Claus, salvó a tres muchachas que debían prostituirse. Para que no lo hicieran, les dejó monedas de oro en sus medias mientras dormían.

6. ¿Quién decoró el primer árbol de Navidad?

Según la historia, el protestante Martín Lutero fue el primero en decorar un árbol de Navidad. Viendo las estrellas brillar entre las ramas, decidió mostrar lo mismo a sus hijos llevando un árbol a su casa y poniendo velas en él.

7. Canción «Noche de Paz»

La canción más popular de Navidad es Noche de Paz, con 733 versiones desde 1973. Se dice que fue escrita en Austria por el padre Joseph Mohr, cuando se le rompió el órgano de la iglesia. Sin embargo, la historia que parece ser cierta es la de un sacerdote que la escribió mientras se quedaba en una iglesia de Austria.

8. ¿Existió «Rodolfo» el reno?

Según el registro histórico, los renos de Santa Claus, toman como referencia la leyenda de la mitología nórdica sobre el dios Odín, quien solía montar un caballo de 8 patas, el cual fue tomado como idea para la creación de los 8 renos originales del cuento de Navidad.

Fue hasta 1823, que en poema “A visit from St Nicholas”, que los 8 renos de Santa serían presentados al mundo por primera vez, pero no sería hasta 1939, con la publicación de “Christmas Story” de Robert L. May, que se menciona por primera vez a «Rodolfo» el reno.

A partir de entonces y hasta la fecha, la figura de Rodolfo cobró mayor relevancia, siendo el líder de los renos que guían el trineo de Santa Claus, y del cual se han escrito diversas canciones y hasta se han realizado películas en las que se resalta su gran trabajo en Navidad.

Redactado por: Patricia Silva

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn