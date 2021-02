REDACCIÓN. Muchas mujeres sueñan en el día de su boda, con unirse en matrimonio con su alma gemela, compartir el resto de su vida con esa persona y vivir como un “cuento de princesas”, sin embargo, ¿el felices para siempre después de “dar el sí” existe?

A continuación presentamos 10 cosas que toda mujer deben considerar antes de dar el gran paso y asegurarse de que está con la persona correcta.

Tener las mismas metas

Es importante que una pareja tenga objetivos compatibles en su relación, no presisamente que compartan todo igual, pero que si tengas metas como matrimonio. Por ejemplo:

El número de hijos que quieren.

El tipo de casa que van a compartir.

División de los gastos y tareas en la casa.

Si quieren mascotas o no.

¿Qué van a querer hacer juntos? viajar, trabajar, ahorrar o disfrutarse el uno al otro.

Hay muchas cosas involucradas en el funcionamiento de un matrimonio, más allá de estar enamorados.

Tener una buena comunicación

Para unir tu vida con la de alguien más, se debe estar claro que los problemas o discusiones siempre existirán. Por lo cual, es fundamental tener una buena comunicación.

No saber escuchar, ocultar cosas, mentir, son cosas que poco a poco van empeorando la relación. Si viviste alguna de estas situaciones en tu noviazgo, deberás considerar si son capaces de resolverlo al compartir el mismo techo.

Mi realización personal

El estar casado, no significa que dejas a un lado tus metas y sueños personales. Si estas con la persona correcta, te ayudará a que te superes y cumplas con tus objetivos. Pero, si tu pareja no te apoya y al contrario te prohíbe cosas. ¿Vale la pena sacrificarse por alguien que no piensa en tu futuro?.

Acepta a tu pareja tal y como es

Si estas decidida a casarte, tienes que asegurarte que amas todo de esa persona, hasta sus defectos, y que podrás lidiar con ellos. Ya que el casarse no significa que una persona va cambiar de la noche a la mañana.

Llevarse bien con su familia

Es fundamental tener una buena relación con la familia de tu pareja, ya que por tener el título de «esposa» y llevar su apellido no cambiaran las cosas. El aceptar un matrimonio también implica aceptar la familia del otro.

La sexualidad

Para aquellas mujeres que comparten intimidad con sus parejas es importante que exista confianza para hablar del tema y mejorar aspectos para mantener relaciones placenteras para ambas partes.

Es básico que puedan comentar acerca de las fantasías, si tienen alguna incomodidad poder hablarlo abiertamente sin tener pena al respecto, saber que te respeta, te ama y procura.

En las buenas y en las malas.

Bien lo mencionan al momento de la ceremonia: «En lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad».

Si no estás segura de querer estar con esa persona en caso de que se quede sin trabajo, de que por alguna circunstancia no esté saludable y no estés dispuesta a sacrificarte si algo le pasa, busca a una persona a la que si quieras entregarle lo mejor de ti en todo momento para que puedas estar feliz y plena incluso cuando no tengan “ni qué comer”.

Regirse bajo las mismas reglas

Aunque fueron educados por diferentes familias eso no implica que les hayan inculcado diferentes valores, límites, religión y obligaciones.

Para vivir bajo el mismo techo con alguien más y criar a los hijos del mismo modo, es importante haber crecido con los mismos ideales o a los menos parecidos.

Debes considerar casarte con alguien que también sepa lavar platos, planchar una camisa, y poner las cosas en orden.

¿Seguirlo a donde vaya?

Esta es una decisión que únicamente te corresponde a ti. ¿Estás dispuesta a dejarlo todo porque le ofrecieron un trabajo en otra ciudad? o ¿apoyarlo y confiar en él mientras trabaje fuera y sólo lo veas los fines de semana o algunos días al mes?.

Acuérdate que la distancia separa cuerpos pero no sentimientos, si sus lazos y el amor es tan fuerte como sólo ustedes saben podrán superar este obstáculo sin ningún problema.

Todavía no te casas y ya consideras el divorcio como opción

Entonces NO TE CASES. Si no estás segura de lo que vas a hacer o pones ante cualquier situación que se pueda presentar el divorcio, no camines hacia el altar cuando no veas otras alternativas.