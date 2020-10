Autoridades: en Cortés no hay rebrotes y reinfección; ¿a qué se debe aumento de casos?

CORTÉS, HONDURAS. Posibles rebrotes y casos de reinfección de COVID-19 se han especulado en los últimos días en Cortés, y algunos médicos afirman que ya existían en el departamento registros de los mismos.

Sin embargo, pese a que algunas autoridades de Salud lo han negado, aún continúan los cuestionamientos.

Así que, para reconocer si en efecto existen estos casos, o si solo son producto de pruebas atrasadas en los laboratorios, TIEMPO Digital contactó a la jefa Dinorah Nolasco y subdirector de la Región Departamental de Salud en Cortés, Diógenes Chávez.

Cortés, sin rebrote o reinfección

La doctora destacó que, en la región no existen rebrotes de COVID-19, y por consecuente tampoco han registrado reinfecciones. Asimismo, indicó que, existe aumento de contagios. No obstante, trabajan en la prevención y no solo en atenciones.

“Atacamos en base a datos inmediatamente, en cuanto a reinfección llevan pruebas especiales, y no hay científicamente comprobados”, reiteró la jefa Nolasco.

Por su parte, el doctor Diógenes aclaró para comenzar que, “no podemos hablar de un rebrote”, ya que los casos siempre se han visto en aumento, y apareciendo de manera continúa, y en la medida que se sigan procesando más pruebas, van a seguir surgiendo.

Seguidamente, afirmó que “no se puede hablar de reinfección”. Eso, debido a que ya existe un protocolo que es certificado, en cuanto a las pruebas, que deben ser enviadas al Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) en Atlanta, ya que ellos son los encargados de confirmar la existencia de una reinfección.

“No es que nosotros podamos dar fe, sino que estas confirmaciones las dan en Estados Unidos, hasta el momento no hemos enviado ese tipo de casos”, expresó Chávez.

Seguidamente, el subdirector indicó que, los casos pueden suceder, pero al no estar documentados y confirmados por el CDC de Atlanta, no se puede dar como una reinfección.

Asimismo, el doctor reveló que existen criterios según protocolos para reconocer estas situaciones. Por ello, realizan lo establecido aquí, para enviarlo hasta Estados Unidos, donde ellos ratifican si en efecto es una reinfección o no.

“Ya tenemos claros cuáles son los pasos que debemos de seguir y eso se tiene que hacer a través del laboratorio de virología del nivel central, para que esto sea previamente certificado por ellos”, indicó el subdirector Diógenes.

No es rebrote

Por otra parte, el doctor manifestó que no puede existir un rebrote, ya que no se ha salido de la primera oleada. “Si bien disminuyeron los casos en alguna ocasión, fue producto de que, no había la cantidad de pruebas PCR suficientes».

Es por ello, que se ha visto más aumento de contagios, no solo en Cortés, sino en diferentes departamentos del país. Seguidamente, el subdirector de la Región de Salud, confirmó que, “en la medida que se hagan más pruebas, habrá mas casos. Indicó que «no significa un rebrote”, y agregó nuevamente: “No hay un rebrote en Cortés”.

De igual manera, Chávez incitó a la población a mantenerse en alerta, ahora más que nunca; poniendo en practica las medidas de bioseguridad, tanto uso de mascarilla, gel de manos, y el distanciamiento.

Ya que, eso no evitará solo que se reduzcan los casos, sino que no se llegue al punto de confirmar un rebrote o las posibles reinfecciones.

Para finalizar, el doctor también envió un mensaje a la población a que acudan a los centros de triaje, para que sean evaluados de manera temprana, evitando complicaciones.

“Hay muchas personas que se han relajado, no están tomando las medidas de bioseguridad, y no están llegando a los triajes», dijo el doctor.

