Coronavirus no se transmite por el aire o a través de materia fecal: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que el nuevo coronavirus COVID-19 no se puede transmitir por el aire o por material fecal, sino por el contacto con gotas respiratorias que pueden expulsar las personas infectadas.

Mediante un informe técnico, la organización detalló que para que haya una transmisión debe haber una distancia de un metro o menor con una persona infectada con el virus y que esta estornude o tosa.

Igualmente, si el paciente infectado toca alguna superficie y acto seguido, una persona sana utiliza o toca los objetos y sin lavarse las manos toca su nariz o boca también puede resultar en un contagio, indicó.

Señaló que la transmisión aérea solo puede ser posible en circunstancias y entornos específicos en los procedimientos médicos que se realizan con soporte en aerosoles, como el uso de tratamiento nebulizado, la ventilación manual antes de la intubación, entre otros.

En cuanto a la transmisión por el material fecal, apuntó que si bien existe evidencia de que el virus COVID-19 puede provocar infección intestinal y estar presente en las heces, “hasta la fecha no ha habido informes de transmisión fecal-oral.

¿Por qué es tan contagioso el nuevo coronavirus?

La pandemia producida por el nuevo coronavirus está contagiando a cientos de miles de personas en todo el mundo.

¿Qué es el nuevo Covid-19?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que están presentes en muchos animales y en humanos. Estos virus pueden llegar a causar enfermedades. En los humanos, en particular, diferentes tipos de coronavirus causan resfriados comunes. También hasta infecciones respiratorias mucho más graves como el MERS o el SARS.

Este coronavirus se detectó en China, a finales del año pasado. Esto cuando empezaron a multiplicarse casos de neumonía producida por una enfermedad de origen desconocido.

Este coronavirus es, entonces, un virus nuevo que, hasta hace poco, no había sido transmitido a humanos. Justamente, es por la novedad del virus, no existe ningún tratamiento específico para combatirlo y no se ha descubierto una vacuna para prevenirlo.

El nuevo coronavirus fue llamado SARS-CoV-2 y es el responsable de producir una enfermedad respiratoria llamada COVID-19.

¿Por qué es tan grave el coronavirus?

Los efectos de la enfermedad producida por el nuevo coronavirus no son particularmente graves. De hecho, el 90% de las personas infectadas se curan solas, sin requerir un tratamiento específico, ni cuidados intensivos, ni hospitalización. Las personas que son más susceptibles al virus por condiciones médicas previas o por ser de la tercera edad pueden, sin embargo, desarrollar cuadros de enfermedad más graves. Y, como se ha visto en el 4.4% de los casos, estas complicaciones pueden ser fatales.

Si los síntomas de la COVID-19 no son tan graves, ¿entonces por qué es tan peligrosa esta enfermedad?

Mientras que la mortalidad del COVID-19 (es decir, el número de personas fallecidas en una población dada en un periodo determinado) es del 4.4%, muchas otras enfermedades como el SARS o el MERS tienen tasas de mortalidad mucho más altas (10% y entre el 20% y el 40%, respectivamente). Sin embargo, las tasas de morbilidad (es decir, número de personas infectadas o enfermas en una población dada en un periodo determinado) del nuevo coronavirus son considerables.

Esto quiere decir que no es una enfermedad con consecuencias particularmente graves. Sin embargo, el COVID-19 puede saturar los servicios de salud de cualquier país por la rapidez con la que se contagia. Y eso es lo más grave de la enfermedad: si no se toman medidas de prevención, las instituciones de salud pública pueden verse rebasadas.