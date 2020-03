Coronavirus: médicos internos en SPS alertan sobre carencias en hospitales

Honduras. Médicos internos ponen plazo de 36 horas al Gobierno para que les provea los insumos necesarios para trabajar con pacientes que lleguen a hospitales con síntomas de coronavirus.

Se trata de al menos 170 jóvenes que aún cursan el séptimo año de su carrera en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS).

Los denunciantes están al tanto de la declaración que hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la pandemia del Covid-19. Además, de que el Gobierno aprobó 643 millones de lempiras para insumos, y ellos «no tienen nada», luego de ser confirmados los casos positivos en el país.

Steve Santos, vocero de los internos, declara: «Hacemos una labor indispensable, queremos los medios para protegernos, queremos apoyar, nosotros pedimos un mayor abastecimiento y así poderles ayudar».

Denunció que hasta el momento no cuentan con nada. «Hay un desabastecimiento de mascarillas, de gel, de las batas que debemos usar para protección. No tenemos esa indumentaria, y las que hay no son dadas». Cada mascarilla tiene un tiempo de vida, y una no se puede usar para un turno de 24 o 36 horas, «si es que realmente nos dan una», especificó el estudiante.

Piden abastecimiento dentro de 36 horas

Por lo tanto, por el desabastecimiento «se prioriza a cierto personal y a otro no. Nosotros somos el perro más flaco, estamos aquí y queremos importarle. Queremos que nos ayuden y ayudarles», aclaró el pasante de Medicina.

«Nosotros somos una parte indispensable en el Hospital y no tenemos el equipo apropiado, por ejemplo en las emergencias».

Si en 36 horas no ha llegado la indumentaria, los médicos internos se van a retirar de esos centros asistenciales en la Capital Industrial. Esto significaría un colapso, ya que no hay suficiente personal.