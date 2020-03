Hondureño en Italia: “Parece desierto, no podemos salir de casa”

HONDURAS. Un panorama desolador y de histeria colectiva viven actualmente los hondureños que residen en Italia por la sombra de muerte que el COVI-19, mejor conocido como coronavirus, ha dejado a su paso por dicho país.

Así lo contó el vicepresidente de Asociación Hondureña-Italiana, identificado únicamente como Jairo. El connacional reside en Roma y es originario de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

En ese sentido, a través de un medio radial del país, Jairo relató que las calles de Roma parecen desiertos.

“La situación es muy complicada en la ciudad. Las escuelas, colegios y universidades están cerradas hasta el 3 de abril”, detalló.

Por otro lado, Jairo señaló que la mayoría de hondureños que reside en Italia trabajan con personas ancianas y niños. Por lo que, el Gobierno italiano emitió un decreto que les da permiso para circular, pero solo por cuestiones de trabajo, salud o compra de comida.

“Nos dieron un formulario, lo llenamos y si la Policía nos detiene presentamos la hoja para que los dejen circular porque solo se nos permite por motivos de trabajo y salud. Si no es con esa hoja, no nos dejan circular. Pero la verdad es que se siente el miedo en la gente”, aseveró.

Nota relacionada: España: Hondureña habría muerto por coronavirus; autoridades no confirman

Los supermercados están abarrotados

De ese modo, el catracho narró que también los supermercado están abarrotados y solo dejan entrar a dos o tres personas, porque cada una se deben separar por un límite de un metro de distancia.

“No se pueden saludar con las manos, mucho menos con besos en la mejilla. También se deben utilizar mascaría y a veces hasta guantes porque la situación es bien difícil por el coronavirus. Hay demasiada gente haciendo filas extremadamente largas para entrar a los supermercados. Es difícil porque cada día llegan los hondureños quienes huyen de la pobreza”, indicó.

Jairo dijo que entre 11 mil y 12 mil hondureños viven en Italia, pero indicó que dicha cifra pudo haber aumentado en los últimos años.

“En la compra de comida no hay límites. Lo que no hay es mascarillas, alcohol, desinfectantes y algunas cosas que sirven para protegerse”, estableció.

Asimismo, apuntó que sus hijos son 3 niñas y un varón que van a la escuela, pero por la situación, ellos se quedan en su casa, mientras él se va en la mañana al trabajo y regresa a las 7:00 de la noche a su hogar.

“La verdad que el tiempo aquí es difícil. Como padres no es fácil. Hacemos lo que podemos. Jugamos con ellos y tratamos que los niños no se sofoquen. Está prohibido que salgamos con los niños, porque las autoridades no pueden ver un grupo de personas, porque lo mandan a la casa. El decreto que emitieron las autoridades italianas se llama ‘Yo me quedo en casa’”, concluyó.

Lea también: Italia: 168 muertos en 24 horas por coronavirus

Cifra de muertos por coronavirus en Italia aumentó

Cabe precisar que ayer Italia anunció que han muerto 631 personas en el país por coronavirus, frente a los 463 contabilizados hasta el lunes. Lo anterior representa un incremento del 36%.

El total de positivos desde que se detectaron los primeros casos en el país ha aumentado a 10.149, cuando ayer eran 9.172.