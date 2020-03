Copetrol aclara que hay suficiente combustible en el país ante aglomeraciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Consejo Hondureño de la Industria Petrolera (Copetrol), informó a la ciudadanía que no hay razón para crear aglomeraciones en la estaciones gasolineras, ya que el país cuenta con suficiente combustible.

En ese sentido, la directora ejecutiva de Copetrol, María Eugenia Covelo, manifestó que la histeria y preocupación en cuanto al cierre de este rubro o la escasez del petróleo es innecesaria.

De esa forma señaló que el servicio que ofrecen las gasolineras es una de las excepciones. Estas se encuentran dentro de las lista de las restricciones establecidas.

En su explicación para informar a la población, Covelo manifestó: «El abastecimiento del país está normal, estamos recibiendo los barcos, no ha habido retraso. La población no debe preocuparse que no vaya a haber suministro por las restricciones que hay en el país».

Copetrol: venta de combustible bajará en las próximas semanas

Por otro lado, la representante de Copetrol indicó que en Honduras hay un movimiento de un total de 10 a 12 millones de lempiras por semana en el rubro de los combustibles.

Sin embargo, la directora ejecutiva de la institución dijo que esperan que en las próximas semanas la compra de combustibles baje en gran manera. Señaló que será en respuesta a la poca afluencia de personas que habrá en el país. Esto luego de las medidas de seguridad establecidas para controlar la propagación del Covid-19.

Es oportuno mencionar que luego del llamado emitido por las autoridades del país al establecer alerta roja a nivel nacional, muchas personas han caído en la histeria colectiva. En respuesta, la población ha tomado la decisión de ir de compras a supermercados, realizar movimientos bancarios. Al igual, otros se han aglomerado en las estaciones para comprar gasolina.

La ciudadanía ha olvidado que hay rubros que seguirán trabajando con normalidad, por lo cual no hay motivos para generar aglomeración de personas.