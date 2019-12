COPECO solicita inhabilitar el Estadio Nacional de Tegucigalpa

TEGUCIGALPA. – Tras el video aficionado que se circuló este jueves en las redes sociales, donde se mostraba que uno de los muros de la localidad del sol del estadio Nacional Tiburcio Carias Andino podría causar una desgracia; la Comisión Permanente de Contingencia (COPECO) inició a realizar los estudios necesarios y ha indicado que el coloso capitalino debe permanecer inhabilitado hasta nuevo aviso.

Asimismo, Gabriel Rubí, Comisionado de COPECO habló sobre la solución momentánea de inhabilitar el estadio de la capital.

“Primero hay que agradecer a Dios que aquí no ha pasado una tragedia mayor que la que vimos en 2010, que se derrumbó un segmento de un muro y lamentablemente acabó con la vida de un señor que transitaba por los perímetros del estadio”, inició diciendo Rubí

Agregando que: “Las condiciones de las graderías, una parte por lo menos ha cumplido su ciclo de vida. Esto ya no debe seguir siendo utilizado para espectáculos donde tengan que venir personas aquí. A pesar de que la construcción de los segmentos del estadio fueron hechos con una buena metodología de ingeniería, porque son segmentos separados”, indicó sobre el minucioso análisis de esta tarde.

¿Qué sectores estarían deshabilitados?

“El muro que está en la parte de arriba de la gradería de sol y de sombra, así como se vio en el video que circuló en redes hoy, está en un vaivén que en algún momento se va a caer. Hemos hechos unas evaluaciones con los muchachos, con los técnicos que tenemos y la disposición que vamos a tomar con la gente de CONAPID (Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas), de que estos días n se preste para ninguna actividad que pueda traer gente a las graderías para evitar cualquier riesgo”, mencionó Rubí.

VIDEO: Estadio Nacional a punto de colapsar y causar una desgracia

Restauración del estadio

Gabriel mencionó que ya hay algunos números junto con las evaluaciones para poder hacer una restructuración en el coloso capitalino.

“Ya hay una evaluación previa de cuanto se tiene que invertir para la restauración de todo el estadio; pero así como esta toda la parte alta de las graderías, es algo que no puede haber aquí, pero ni una persona. Hay que tomar las medidas correctas.”, explicó el comisionado.

Cerrado para actividades no deportivas

A pesar de que el torneo Apertura 2019 de la Liga Nacional culminó el pasado domingo, en ocasiones el estadio se usa para otros eventos, mismo que también tendrán que esperar el mejoramiento de la estructura.

“Esto coincide con la culminación del torneo de Liga Nacional y que no tenemos actividad de la selección. Pero cualquier otra actividad como las jornadas evangelistas, igual, eso no se puede permitir en estas condiciones. Vamos a esperar el estudio técnico porque de repente en algunos sectores puede facilitar que se siga usando; pero de entrada ahorita no se puede seguir usando en las próximas semanas”, cerró Gabriel Rubí de COPECO.