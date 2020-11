COPECO sobre las condiciones del tiempo este fin de semana

Honduras-. La Liga Nacional confirmó que la jornada 10 se llevará a cabo durante el fin de semana, decisión que levantó criticas y cuestionamientos por parte de los diferentes sector que componen el fútbol nacional.

Es por eso que en CRONÓMETRO, en Exclusiva habló con Rony Rodríguez, Subcomisionado Nacional de COPECO, acerca de si se debe jugar o no este fin de semana.

Esto nos dijo Rony Rodríguez

Para iniciar, CRONÓMETRO le preguntó al Subcomisionado Rodríguez si LINA le consultó a COPECO si se podía jugar la Jornada 10.

«Nosotros no hemos avalado la jornada, no he recibido ninguna consulta de parte de la Liga, ellos tuvieron que haber consultado, sin embargo puede que lo hagan en el transcurso del día».

Así mismo, Rony Rodríguez, explicó cuál será la causa por la que se tendrán lluvias el fin de semana. «Hay un disturbio en el océano atlántico que no tiene ninguna formación (Huracán o tormenta tropical), que va dejar una cantidad de lluvias y tormentas eléctricas en el país, serán chubascos moderados en algunos sectores del país».

«Más que todo en la zona atlántica norte y occidental del país, no esperamos grandes cantidades de lluvias». Respondió Rony, cuando se le preguntó si este conjunto de nubes será en todo el territorio Nacional.

¿Ustedes toman la decisión con respecto a la posible cancelación de algún partido por lluvias previas o lo hace la Liga?

«La Liga toma la decisión, pero ellos tienen la obligación de consultar horas antes del partido para ver cómo esta el clima, si puede haber tormenta electrica o no, pero ellos toman la decisión de suspenderlo, es responsabilidad de ellos»

Accesibilidad a las ciudades y un mensaje de calma de parte COPECO

Si bien las lluvias no serán tan fuertes, pero los equipos deben trasladarse para los compromisos, ¿Cómo están las rutas para llegar de una ciudad a otra?

«De Tegucigalpa a San Pedro Sula está libre, de Progreso a San Pedro Sula no, pero se puede llegar por La Barca, la Real Sociedad tendría que irse hasta La Ceiba y luego hasta Tegucigalpa por La Barca, de Danlí a Tegucigalpa no hay ningún problema».

En caso de que la Liga se ponga en contacto con usted ¿Cuáles serían las recomendaciones?

«En el momento que me llamen, voy a pedir unas evaluaciones a CENAOS de COPECO para que me hagan una evaluación acerca de donde se va a jugar y así entregarles algo técnico y no información personal».

El Subcomisionado también ratificó que «la Liga tendría que solicitar una opinión técnica a COPECO para realizar su jornada».

Finalmente, Rony Rodríguez expuso que la situación de las lluvias no representan una amenaza para la realización de la jornada 10, «no es nada dramático, solo hay que tener precaución y solicitar evaluaciones de las horas de los juegos y las zonas para que CENAOS emita un dictamen del riesgo que hay en cuanto al clima».

