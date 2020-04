Copán: comerciante con Covid-19 estuvo rodeado de personas antes de morir

COPÁN, HONDURAS. Llegaron los resultados PCR de un señor originario de Santa Bárbara que murió hace días atrás y, en efecto, el Laboratorio Nacional de Virología (LNV) confirmó que tenía Covid-19.

Pero lo más preocupante es que, según la jefa de la Departamental de Salud, la doctora Gloria Fajardo, él estuvo rodeado de personas antes y durante sus síntomas, hasta que que ingresó al Hospital de Occidente.

La galena dijo que él era comerciante, y mientras no presentó ningún síntoma, continuó trabajando como de costumbre, intercambiando dinero y productos con sus clientes e incluso homólogos de otras partes del país. Y cuando cayó enfermo, antes de que lo hospitalizaran, vecinos, familiares y amigos lo fueron a visitar.

«Antes de que se enfermara, él vendía y mantuvo mucho contacto con la gente, con proveedores que venían desde San Pedro Sula, y cuando enfermó también era muy visitado, porque era bien conocido«, fueron las declaraciones de la galena y vocera para temas del Covid-19 en Copán.

Covid-19 Honduras | El entierro, de Copán a Santa Bárbara

Por otro lado, periodistas locales aseguraron que al fallecido no lo sepultaron según el protocolo de seguridad establecido por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) para víctimas del Covid-19.

En consecuencia, durante el ‘velatorio’ varias personas estuvieron de cerca con los dolientes, y por lo tanto, si estos eran asintomáticos, podrían haberse contagiado. No obstante, la Dra. Fajardo lo único que confirmó fue que al fallecido lo trasladaron hasta su lugar de origen, Macuelizo.

«(…) pero referente al entierro, no lo sé, porque eso ya no compete a salud pública. Solo sé que hay un comunicado, que en un inciso dice que no se puede trasladar un cuerpo de un departamento a otro… No sé cómo fue el tratamiento que le dieron en Santa Bárbara, no sé cómo hicieron la búsqueda de contactos, pero sí, el caso fue positivo«, concluyó la galena.

