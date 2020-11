La temible convocatoria que ya presume Estados Unidos

Estados Unidos.- La selección de las barras y las estrellas presentó su convocatoria para la doble fecha FIFA que se estará jugando en este mes de noviembre.

Estados Unidos, estará jugando el 12 de noviembre contra la selección de Gales a la 1:45 pm en el en el Estadio Liberty de Swansea, Inglaterra, mientras el 16 de ese mismo mes, su compromiso será contra Panamá en Austria a la 1:45 pm.

A continuación, presentamos la convocatoria de la selección que está metiendo miedo en la Concacaf por la calidad de sus futbolistas diseminados por toda Europa.

Convocatoria de Estados Unidos

Porteros:

Zack Steffen (Manchester City)

Ethan Hotvath (Club Brujas)

Chituru Odunze (Leicester)

Defensas:

Segino Dest (Barcelona)

Chris Richards (Bayern Munich)

John Brooks (Wolfsburgo)

Reggie Cannon (Boavista)

Matt Miazga (Anderlecht)

Tim Ream (Fulham)

Antonee Robinson (Fulham)

Convocatoria Mediocampistas:

Weston Mckennie (Juventus)

Tyler Admas (Rb Leipzig)

Johnny Cardoso (Internacional)

Richard Ledezma (PSV)

Yunus Musah (Valencia)

Owen Otasowiw (Wolves)

Delanteros:

Christian Pulisic (Chelsea)

Gio Reyna ( Borussia Dortmund)

Konrad de la Fuente (Barcelona)

Josh Sargent (Werder Bremen)

Tim Weah (Lille)

Nicholas Gioacchini (Caen)

Uly Llanez (Heerenveen)

Sebastián Soto (Telstar)

Una nueva generación en la convocatoria

Esta es la lista más joven en la historia que ha presentado Estados Unidos para un partido de selección mayor con un promedio de edad de 21 años y 300 días. Sobre todo, se debe dar el mérito que la mayoría de los jóvenes que encabezan esta lista ya están consolidados en sus respectivos equipos.

Justamente Honduras enfrentará a EEUU en el Final Four

La Concacaf confirmó que los partidos del final four se jugarán en las fechas FIFA de junio de 2021, cuya sede será Estados Unidos. Los cruces serán México vs Costa Rica y Honduras vs EEUU, los ganadores disputarán la gran final del certamen.

Por lo tanto, veremos esta constelación de estrellas jóvenes norteamericanas contra la selección hondureña. De igual forma, será una pequeña prueba para el equipo de Coito, además del potencial que presentará Estados Unidos en las eliminatorias.

