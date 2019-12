Convocan nueva Caravana de Migrantes para enero 2020 rumbo a EEUU

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, afirmó que en enero de 2020 saldría una nueva caravana hacia los Estados Unidos.

En ese sentido, el titular del CODEH señaló que desconoce si esta caravana tendrá el mismo ímpetu que las anteriores. Indicó que a través de redes sociales se planifica para la segunda quincena del mes en mención.

“No sé si tendrá el mismo ímpetu de las caravanas anteriores, pero la planifican en las redes sociales para la segunda quincena de enero”, aseguró.

Orellana Mercado: Huyen en caravana por desesperados

Asimismo, el ex-fiscal general de la República, Edmundo Orellana, detalló que los hondureños huyen del país, ya que están desesperados por los circunstancias en las que viven.

“Los hondureños están desesperados por las circunstancias en que viven y no les importa huir del país, aunque saben que Estados Unidos no los recibirá con los brazos abiertos”, sostuvo el ex funcionario.

Es importante recordar, que el 13 de octubre de 2018, más de tres mil hondureños salieron desde San Pedro Sula hacia los Estados Unidos. A fin de encontrar una mejor vida lejos del país.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el flujo migratorio no ha variado. Esto, debido a que 100 mil hondureños traspasan la línea fronteriza del país en dirección a Guatemala, México y con destino final hacia los Estados Unidos.

Migración de hondureños hacia los Estados Unidos

Al respecto, el último informe del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho), precisó que en los últimos cuatro años, 366 mil 562 hondureños fueron deportados no solo de Estados Unidos y México, sino también desde otros países.

La tabla presentada por Conmigho muestra que en el año 2017 hubo un deceso considerable en la cantidad de personas deportadas: 48,022.

El presente año, luego del éxodo de migrantes que inició desde el 13 de octubre de 2018, actualmente registra 98,016 retornados. Cabe destacar, que este es el número más alto de los últimos cinco años.

De estos connacionales deportados durante el presente año, un total de 36 mil 708 regresó desde Estados Unidos, mientras 60 mil 869 lo hicieron desde México. Otros 431 regresaron a Honduras enviados desde otros países de Centroamérica, Asia, Sudamérica y Europa.

Según sociólogos, las principales causas que empujan los flujos migratorios en Honduras continúan siendo la falta de empleo y generación de oportunidades. Además, de la violencia y la reunificación familiar.