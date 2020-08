Sin empleo y en la calle: Hondureños sufren por indiferencia de Consulado en Barcelona

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Completamente abandonados, sin techo, ni trabajo y con ganas de regresar a Honduras, están cientos de compatriotas en España; ante la negligencia e indiferencia del Consulado de Honduras en Barcelona.

En conversación con DIARIO TIEMPO DIGITAL, Julio César Tróchez, fundador de la Asociación de Hondureños Solidarios en Barcelona, dio a conocer las calamidades que viven los centroamericanos ante la pandemia que azota al mundo.

A diario son innumerables las denuncias y solicitudes de apoyo que recibe de connacionales, quienes ante la desesperación quieren retornar a su país de origen.

Y es que, los dos vuelos humanitarios gestionados por el gobierno hondureño, no han sido suficientes para repatriar a todas las personas. Esto, porque ya no pueden sustentar sus gastos en España; quienes, según Tróchez, corresponden a un total de 600 compatriotas.

«Todos los días me escriben paisanos que desean retornar a Honduras. Tal parece ser que los dos vuelos humanitarios que aprobó el Congreso no fueron suficientes. Así dando un cálculo en esos vuelos se fueron como 600 hondureños y esa es la misma cantidad de hondureños que se quedaron y que quieren volver», aseguró.

Malos tratos

Asimismo, son cientos de denuncias que circulan en redes sociales por el mal trato que reciben los compatriotas cuando acuden al Consulado. Puesto que, este ni siquiera se toma la molestia de atender sus llamadas, según las mismas publicaciones hechas por los afectados.

«Como ya es costumbre de ellos en el trato, cuando los hondureños asisten a hacer sus trámites es un comportamiento frío, distanciado y, hasta cierto punto indiferente. Así se han comportado en toda esta pandemia», subrayó.

Es preciso mencionar que Tróchez, es el punto de referencia de numerosos connacionales -residentes tanto en Honduras como en España- por haber laborado alrededor de seis años en el mismo Consulado. El cual, ahora no ofrece ningún tipo de solución a sus necesidades.

«Desde que se hizo eco de los dos únicos vuelos humanitarios, me han escrito muchas personas que, no estaban organizados como los que sí se fueron en esos vuelos. Tranquilamente puedo asegurar que son mínimo 600 hondureños que aún están varados, solo a mi me han escrito entre 300 y 400», afirmó.

Inoperancia de las autoridades de Consulado en Barcelona

Además, resaltó la inoperancia del Consulado en Barcelona, el cual, ante las múltiples denuncias y llamados de auxilio, se hace de oído sordos.

«Algunos han ido y reciben una fría respuesta sin el mínimo tacto de que no hay ayudas. Incluso, a algunos les han llegado a decir que, así como ellos solitos se vinieron, ellos solos deben buscar la manera de irse. Decirle eso a alguien que está desesperado es de muy mal gusto y de poca diplomacia», dijo el fundador de la Asociación de Hondureños Solidarios en Barcelona.

Del mismo modo, explicó que las autoridades «en el mejor de los casos», los remiten a instituciones españolas, donde jamás reciben la ayuda.

A lo largo de la crisis sanitaria a causa del coronavirus, a los connacionales no les ha quedado otra opción que pedir ayuda a sus familias en Honduras. En otros casos, son auxiliados por los mismos compatriotas residentes en España; no obstante, es una situación que no pueden seguir sosteniendo por más tiempo.

Varados a causa de la pandemia

La mayoría de los hondureños que ruegan por regresar a Honduras, llegaron en los meses de enero, febrero y marzo de este año a España; fecha en que inició el confinamiento en el país para evitar la propagación del coronavirus.

Ante esta situación, no pudieron obtener una fuente de trabajo y, el poco dinero que llevaban para el viaje, lo tuvieron que invertir en víveres y en el pago de un techo donde poder dormir. Es decir que, no cuentan con los medios para seguir viviendo en un país al que no pertenecen.

La única fuente que los puede reunir con sus familiares, es el Consulado. Pero, al parecer este no tiene como prioridad gestionar su regreso a la tierra que los vio nacer.

«Solo vinieron a estar confinados tres meses que fue más o menos el periodo que duró. No tenían trabajo y el poco dinero que traían lo pagaron en pago de vivienda y alimentación. La pandemia mató muchas personas mayores que es una de las fuentes de ingreso para las hondureñas porque los cuidan», indicó, dejando entrever su indignación y tristeza.

Denuncias

De la misma forma, los hondureños denuncian que la inoperancia del Consulado en Barcelona no solo se relaciona al tema de los posibles «vuelos humanitarios», sino que va más allá; en un simple trámite como la solicitud de un pasaporte.