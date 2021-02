TECNOLOGÍA| Consejos para utilizar los códigos QR de forma segura

REDACCIÓN. El uso de códigos QR se ha popularizado durante la pandemia por COVID-19. Ya se utilizaban, pero no lo hacía tanta gente como ahora o, al menos, no con tanta frecuencia. Escanear estos códigos resulta muy útil y fácil de usar, pero supone un riesgo ante estafas o robo de información.

Consejos para evitar estafas

Un código QR dirige al usuario hacía una dirección web, donde puede derivar una serie de problemas, ya que siempre debemos estar alerta y desconfiar si no tenemos la certeza de que el QR lo ha generado el propietario del local o la entidad correspondiente, indican expertos-.

Hay que desconfiar por completo de los que están en lugares accesibles a todos, ya que los ciberdelincuentes pueden haber puesto un QR fácilmente, pues el código puede estar en un local o en un cajero del banco en la calle, sostienen.

Por otra parte, debemos comprobar la superficie donde está impreso, para descartar que hayan pegado o colocado un papel con otro código encima, revelan informáticos.

Por último, tenemos que configurar el móvil para que no abra la dirección del web o una aplicación directamente. Te recordamos que se puede establecer que la cámara pregunte al usuario antes de abrir el contenido del código para poder ver la dirección. Si vemos que la URL no es la correcta, no debemos abrir el contenido.

Aunque algunos ciudadanos consideran que estos códigos hacen la vida más fácil, reconocen estar preocupados por la posibilidad de estafas, siendo la privacidad lo que más inquieta a las personas.

Los ataques a través de esta tecnología se han registrado en distintas partes del mundo. Además, en 2019, antes de la pandemia, el Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica advertía de que a través de un código QR se habían secuestrado cuentas de WhatsApp y tenido acceso a todos los contactos, archivos y conversaciones de la cuenta de la víctima.

Han ayudado a la detención del coronavirus

Por otra parte, el uso de los códigos QR han sido de mucha utilidad al momento de evitar el contacto físico y con superficies, haciendo la vida más segura en tiempos de coronavirus.

