DE MUJERES| Consejos para conquistar a un hombre sin perder la dignidad

DE MUJERES. A veces sentimos ganas de tener una compañía amorosa. La soledad a veces nos traiciona y nos hace añorarle, por eso hablaremos de cómo conquistar a un hombre sin perder la dignidad.

Aunque pueden sobrar los consejos para enamorar a un hombre, para hacer que se vuelva loco por ti o para que no pueda olvidarte, incluso que se arrepienta de haberte dejado ir, la pregunta realmente importante es ¿para qué? o más bien, ¿por qué te aferras a él?

Una persona puede gustarte muchísimo, pero a veces esa misma necesidad de tener compañía nos hace ver cosas que no existen. Así podemos perder el tiempo con alguien que no lo vale e ignorar a los que honestamente buscan nuestra atención.

Verás, no tiene nada de malo que te guste alguien, pero una mujer verdaderamente inteligente sabe reconocer cuando no es correspondida y lo acepta. No insiste en algo que claramente no funciona, porque entonces lo que haces es colocarte en una bandeja de plata para que el otro se aproveche de ti, prácticamente le estás dando permiso.