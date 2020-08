Conozca la normativa y jurisprudencia de EEUU aplicada en caso Yani Rosenthal

La sentencia de la Corte del Distrito Sur de Manhattan leída el 26 de julio de 2017 y que cumplió durante 36 meses el empresario y político Yani Rosenthal Hidalgo, no incluye los delitos de lavado de activos ni narcotráfico, ilustra hoy el portal Noticias 24/7 que dirige el periodista Carlos Martínez.

Noticias 24/7 aporta elementos de la jurisprudencia que ayudan a entender con claridad la situación legal que enfrentó Yani Rosenthal.

Tomando como referencia la sentencia, el portal explica que la Fiscalía de EE.UU. retiró cuatro de los cinco delitos por los cuales acusaba a Yani.

“La defensa del empresario demostró que los pagos que recibía Banco Continental de parte de la familia Rivera Maradiaga (Los Cachiros) los hacían con cheques del gobierno, provenientes de Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), que correspondían a pagos de una constructora. Por eso la fiscalía estadounidense retiró los tres cargos y dejó solo uno”, establece la publicación.

Los cheques salían de SEFIN

Durante el juicio la Fiscalía estadounidense insistía que los cheques circulaban triangularmente, pero esa hipótesis la rebatió la defensa bajo el argumento que la operación era claramente transversal. Es decir, los cheques salían de SEFIN y los Rivera Maradiaga los endosaban para pagar sus obligaciones no solo con Banco Continental sino también con el sistema bancario y comercial del país.

En consecuencia, la defensa de Yani le insistió a la Fiscalía de EE.UU. que en todo caso con esa acusación no solo debería enjuiciarse a Banco Continental, sino al 75 por ciento de los bancos hondureños que también hicieron negocios con esa familia.

Noticias24/7 resalta que los cheques de SEFIN con los que Rivera Maradiaga pagaban sus obligaciones eran firmados por el exministro de SOPTRAVI, Miguel Rodrigo Pastor. Para el portal, este hecho genera la interrogante por qué algunos de los funcionarios del gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa no fueron acusados por la fiscalía estadounidense.

A Yani Rosenthal le aplicaron la sección de 1957

En consecuencia, está claro y no resiste otra interpretación es que a Yani Rosenthal lo acusaron por un solo delito “haber participado en transacciones monetarias con bienes de procedencia ilegitima (compra de ganado a personas jurídicas en Honduras)”, establece Noticias 24/7.

“Al abogado Rosenthal se le aplicó la sección de 1957. Esta normativa reprime al que contrata o participa en una transacción monetaria con un monto superior a los 10,000 dólares”, explica la publicación.

De acuerdo a la sección de 1957, se prohíbe la transacción financiera en sí misma por la obvia implicancia delictiva que contiene.

Díaz, Reus y Targ, firma de abogados que representó al empresario, también informó desde julio de 2017, mediante un comunicado emitido, que «los cargos por lavado de activos fueron retirados por la Fiscalía del Distrito Sur del estado de Nueva York».

Simples transacciones comerciales

Según expertos en los Estados Unidos, la normativa aplicada a Yani no exige un efectivo, cambio o lavado de los fondos ni que se tenga la intención especifica o siguiera remota de ocultar la actividad ilegal, por lo que se castiga como simples transacciones comerciales. Eso es muy diferente al lavado de dinero como lo establece la jurisprudencia del caso Vgr en EEUU vs Allen y EEUU vs Pizana.

En conclusión, en ninguna parte de la sentencia contra Yani Rosenthal aparecen los delitos de “Lavado de activos ni narcotráfico”. Es decir, todo se resume en haber comprado ganado a un grupo o familia señalada jurídicamente por las autoridades estadounidenses.

