El Compadre es el peculiar nombre que recibió el único automóvil de fabricación 100% hondureño.

Aunque usted no lo crea, en 1970 Honduras entró a la difícil industria automotriz, pero lo hizo a nivel nacional únicamente y no le fue muy bien, pues la estética del automóvil no fue del gusto de muchos.

El eslogan que usaban para promover la venta del auto era, El Compadre «autos hechos por nacionales para el consumo de la nación».

El Compadre

La historia cuenta que a principios de 1900 eran muy pocos los autos que circulaban en las calles de Honduras. La mayoría estaban en la zona norte, pues ahí se introdujeron a raíz del auge económico que ocasiono la producción y exportación bananera.

Los dueños de carros eran, principalmente, personas de mucho dinero. Fue así como nació la idea de El Compadre: es decir, un auto producido aquí, abarataba costos de adquisición. No era muy bonito, pero sí muy robusto e idóneo para el trabajo pesado. Lo impulsaba un motor ingles marca Mitford.

Por su fama de fuerte, El Compadre fue aceptado por adquirido por pequeños y grandes comerciantes para el traslado de sus mercaderías. No obstante, al resto de ciudadanos no le gusto su apariencia sencilla.

A pesar de eso, El Compadre traspasó las fronteras y llego también a ser un carro de trabajo muy popular en varios países Centroamericanos, donde fue conocido con otros nombre, por ejemplo, en El Salvador se le llamo «Cherito», en Guatemala «El Chato» y en Nicaragua se le llamó «El Pinolero».

Donde esta El Compadre?

Actualmente existen únicamente 2 ejemplares de El Compadre. Uno se exhibe en el Museo del Aire de La Fuerza Aérea Hondureña en Tegucigalpa.

El otro, aun circula en las amplias calles de la ciudad de San Pedro Sula, conducido por su propietario el señor Jorge Roque, quien maneja orgulloso su Compadre Modelo 76 al que consiente y mantiene en perfecto estado.

Hondureño, ¿Te gustaría ver una renovación de El Compadre?

