Conor McGregor regresa al octágono para medirse a Dustin Poirier

ABU DABI.- Luego de más de año de inactividad el peleador irlandés, Conor McGregor, volverá al octágono para pelear contra el estadounidense, Dustin Poirier.

Ambos se enfrentarán en la pelea estelar en el evento UFC 257; la pelea será este sábado 23 de enero a las 8:00 PM en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

El regreso de McGregor

Tuvieron que transcurrir 370 días para que ‘The Notorious’ regresara al octágono, su última pelea fue en enero del año pasado, cuando derrotó en apenas 40 segundos a al rival de esa noche, Donald Cerrone.

Para esta pelea McGregor espera repetir la misma dosis, pues afirmó, «mi amor por competir es lo que me tiene de vuelta, y Dustin Poirier viene haciendo bien las cosas. Lo he hecho bien en las otras divisiones, pero me siento muy bien en esta. Siento que este es mi mejor versión. Y sé que Dustin es un buen peleador, incluso un gran luchador, pero sigue estando por debajo de mí. Lo noquearé en 60 segundos».

Por su parte Poirier se mostró un conservador al referirse a la pelear: «Conor es un rival muy peligroso. Lo bueno es que es una pelea de 25 minutos, y siento que he madurado y desarrollado mis habilidades lo suficiente para estar en los momentos correctos y tomar las oportunidades correctas para no ponerme en peligro de inmediato».

Está será la segunda vez que ambos se enfrenten, pues ya se habían visto las caras en el 2014 dando como resultado una clara victoria para Conor McGregor.

