McGregor retornó a la cima de la UFC por tan solo dos horas

Estados Unidos-. Conor ‘The Notorious’ McGregor, ex campeón de la UFC, se convirtió en el uno número en la clasificación de libra por libra y desplazó a Khabib Nurmagomédov, el actual campeón.

El curioso hecho se dio a través de la red social Twitter en donde la pagina oficial de la UFC realizó un Tuit donde colocaba a McGregor como el número uno por encima del actual campeón recientemente retirado Khabid Nurmagomédov.

Al notar el error en su Tuit la UFC procedió a eliminar rápidamente el post, sin embargo, ciertos aficionados ya se habían percato y lograron tomar capturas para poder hacer algo jocoso del error cometido.

Khabib: Dismantles McGregor, Poirier, then Gaethje and asks UFC to make him Pound for Pound No.1

UFC: pic.twitter.com/deNIPgi8uO

— Gavin Quinn (@gavinquinn97) November 7, 2020