ESTADOS UNIDOS.- Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya son históricos y eso que aún falta tiempo para que inicien.

Se presentó el logo de la competencia que por primera vez será animado e irá cambiando para ser inclusivo en todos los sentidos.

El presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Casey Wasserman, dio a conocer el logo de la competencia. Lo primero que se busca es rendir homenaje a la creatividad, la diversidad, la autoexpresión y la inclusión.

When the world unites for the Games in 2028, we’ll show them the real LA. Join us to create the future we want to see. #LA28 pic.twitter.com/1kHEMrmx41

— LA28 (@LA28) September 1, 2020