Conoce la cómica historia de Fernando Fiore y Fernando del Rincón con Maradona

REDACCIÓN. Tras la muerte de Diego Armando Maradona ayer miércoles 25 de noviembre, los personajes de los distintos ámbitos han aprovechado para contar la historia de cómo conocieron a la leyenda del fútbol.

Este es el caso de los ‘Fernandos’, del Rincón y Fiore, que revelaron este día la cómica y curiosa historia de su encuentro con Diego Maradona.

El periodista de CNN, Fernando del Rincón, invitó a su programa al periodista deportivo, Fernando Fiore, para describirle al público la noche en la que pudieron sacarse una foto y charlar con el futbolista argentino.

Del Rincón agradeció a Fiore en vivo ya que gracias a su «amistad» pudo interactuar con el campeón del mundo. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Fiore le reveló ahí mismo que no tenía ningún lazo afectivo con Diego.

Fernando Fiore le confesó que ese día se acercó al «Diez» solo como otro seguidor más y lo hizo porque vio al periodista de CNN sin valor para acercarse al «Diego de la gente».

El malentendido

«Estábamos en Alemania para el Mundial de 2006, cuando Fernando Fiore y yo entramos a un restaurante italiano y él me dice ‘ahí está Diego Armando Maradona‘», describió del Rincón.

«Yo me quedé idiotizado y si no es por ti, pierdo la oportunidad de que Diego me firme este balón. Yo no sabía que decirle a Maradona«, reconoció. «Pero a ti te vi con una familiaridad con Maradona, cuéntanos por qué», le pidió a Fiore.

Fiore, al momento de su intervención, avisó: «Este día las personas sabrán la verdad de ese 13 de junio de 2006«.

«Muchos pensaron que yo por ser argentino era amigo de Diego Armando Maradona. Lo chistoso es que muchos como tú, confiaron en que yo podría hablar con él para que nos firmara cosas y nos sacáramos una foto», empezó relatando.

«En realidad yo había conocido a Maradona cuatro años antes, pero no me había dado ‘mucha bola’. Cuando me acercó a Maradona, él me habló como si éramos amigos, pero yo no era amigo de Diego y nunca comprendí cómo él sabía mi nombre«, reveló.

«Nunca entendí por qué él me trató tan amablemente. No entendía lo que había pasado», confesó Fiore.

Luego, Diego Armando cerró el restaurante para su familia y él, menos para Fernando Fiore. El periodista deportivo fue invitado a unirse a la mesa.

«De la boca de él no voy a poder saber qué sucedió esa noche. Se lo preguntaré hasta que estemos juntos en el más allá», concluyó.