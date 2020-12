Conoce a Sarah Fuller: Primer mujer en jugar dentro de la NCAA

ESTADOS UNIDOS.- El 2020 quedará marcado por las miles de mujeres que dejaron su nombre en la historia del deporte por conseguir lo que era inimaginable. Sarah Fuller es una de ellas, pues su participación en el fútbol americano universitario es algo nunca antes visto.

Fuller tiene apenas 21 años de edad, pero es la primera mujer en jugar dentro de las cinco mejores conferencias de la NCAA.

También es la primera que anota en el fútbol americano universitario y realizó el saque de inicio entre Vanderbilt y Missouri.

Lo curioso es que el juego del ovoide no es el deporte que practica normalmente. En realidad juega fútbol y es portera en la escuela que ya representó con sus patadas.

¿Quién es Sarah Fuller?

Fuller nació el 20 de junio de 1999, creció en Wylie, Texas, y practicó deporte desde que tenía cinco años de edad.

Siempre se mantuvo cerca del futbol y entrenó a la par de sus estudios en la secundaria.

Actualmente estudia Medicina, Salud y Sociedad en la Universidad de Vanderbilt; sin embargo, en 2021 continuará su formación profesional y deportiva en la Universidad de North Texas.

Con las Commodores de Vanderbilt tuvo que superar varias lesiones y durante un buen tiempo tuvo que permanecer en la banca, pero poco a poco ganó minutos y presume un promedio de 0.97 goles por partido en la temporada más reciente.

¿Cómo llegó al Power 5?

El equipo varonil de futbol americano de Vanderbilt sufrió múltiples bajas por contagios de COVID-19, el roster ni siquiera se completaba para algunos juegos y ahí el entrenador Derek Mason decidió llamar a Sarah Fuller para probar su potencia.

El talento de la futbolista provocó que entrara a la escuadra como la única pateadora, con ello dejó su huella al ser la primera mujer en participar en el Power 5, aunque antes Katie Hnida y April Goss aparecieron en la Football Bowl Subdivision (FBS).

“Dejar ese aspecto histórico a un lado me ayuda a concentrarme en lo que debo hacer. No quiero decepcionar a nadie. Es un honor que me llamaran para hacer esto y poder ayudar“, manifestó Fuller.

