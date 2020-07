Concacaf «This Is Ours» Capitulo 1: La otra perspectiva del Curazao 1-0 Honduras

ESTADOS UNIDOS.- Concacaf ha lanzado el primer episodio de «This Is Ours: The Story of Gold Cup 2019», una serie documental de 3 partes que sigue los puntos de vista de jugadores y fanáticos durante la Copa Oro 2019.

Objetivo: Mostrar el ambiente que se vive en la competición

Al lanzar el primer episodio, Concacaf dijo:

“Esta nueva serie acerca a los fanáticos a la acción de la edición de 2019 con imágenes nunca antes vistas y sigue las esperanzas y los desgarros que conlleva competir en la Copa de Oro de Concacaf. This is Ours presenta entrevistas para nuevos jugadores que brindan a los fanáticos una visión interna de lo que significa representar a su país a este nivel y la emoción dentro y fuera del campo «.

La perspectiva del Curazao 1-0 Honduras

La selección de Curazao con gol del centrocampista Leandro Bacuna venció por 0-1 a la de Honduras en el segundo partido de la segunda doble jornada de la decimoquinta edición de la Copa Oro de la Concacaf y dejó eliminado al equipo recién tomado por Fabián Coito.

El único gol del partido llegó en el minuto 40 cuando el delantero Gevaro Nepomuceno penetró con el balón controlado por el lateral derecho y le puso el balón perfecto a Bacuna, quien sin ningún marcaje, remató perfecto por bajo de pierna derecha para batir a la «Buba» López.

El triunfo sorpresa de Curazao llegó a pesar de que Honduras fue el que tuvo todas las oportunidades no sólo de haber conseguido la victoria sino de haber goleado; pero al final la derrota significó la eliminación del equipo nacional, que se convirtió en la gran decepción del torneo.

«This Is Ours» Capitulo 1

