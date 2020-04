CONCACAF suspende la Nations League y discute las eliminatorias a Copa Oro

SAN PEDRO SULA.- La Concacaf hizo oficial por medio de un comunicado la cancelación de las etapas finales de la Nations League.

Por lo que los duelos entre Estados Unidos vs Honduras y Mexico vs Costa Rica no se llevarán a cabo en las fechas previstas.

Comunicado de Concacaf

«Dada la situación actual de salud pública, y luego de consultar con la FIFA sobre el calendario internacional de fútbol, hemos tomado la decisión de suspender las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2020; programadas del 4-7 de junio de 2020 en las áreas de Houston y Dallas» comenzó explicando el comunicado.

Sin embargo, no significa que no se jugarán, por lo que buscarán una fecha prudente para los encuentro de dicho torneo:

«El evento, que incluye a los equipos nacionales masculinos de Costa Rica, Estados Unidos, Honduras y México se reprogramará para una fecha posterior y en sedes por determinar. Esto se confirmará después de más discusiones con la FIFA sobre las ventanas internacionales restantes en el calendario de fútbol; y obviamente estará sujeto a que las autoridades de salud pública determinen que es seguro reanudar los eventos deportivos profesionales».

¿Suspendida las clasificatorias rumbo a la Copa Oro 2021?

En el mismo comunicado, la Concacaf también dejó claro que las clasificatorias para la Copa Oro 2021 están canceladas y que se trabajará para buscar una nueva forma de clasificación.

Vale la pena destacar que Honduras al encontrarse en el «Final Four», su presencia en la Copa Oro está mas que garantizada.

«Siguiendo las mismas consideraciones y discusiones con la FIFA, hemos decidido suspender los partidos de la Clasificatoria a la Copa Oro 2021 de Concacaf a llevarse a cabo en la ventana internacional de junio y; el Campeonato Caribeño de Clubes Concacaf Flow, programado para mayo. Discutiremos con los interesados el formato y las opciones de programación para estos partidos y torneos, y comunicaremos nuestros planes a su debido tiempo».

