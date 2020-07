Concacaf hace oficial la Octogonal; Honduras clasificada a la ronda final

SAN PEDRO SULA.- La Concacaf, por medio de sus redes sociales, hizo oficial el formato de clasificación para la Copa Mundial de Qatar 2022.

El formato constará de tres rondas: Primera Fase, Segunda Fase y Ronda Final; estos determinarán los 3.5 representantes de Concacaf para la justa mundialista.

La fechas FIFA para determinar las tres rondas comenzarán en Octubre y Noviembre de 2020. Marzo, Junio, Septiembre, Octubre y Noviembre del 2021; finalizando los meses de Enero y marzo del 2022.

¿Cómo será el formato de clasificación?

Primera Fase

En esta instancia se clasifican los equipos miembros de CONCACAF que se encuentren en los puestos del 6 al 35 del Ranking FIFA publicado en el mes de julio 2020.

Los 30 equipos se dividirán en seis grupos de cinco equipos, con un cabeza de serie: los cuales son El Salvador, Canadá, Curazao, Panamá, Haiti y por último Trinidad & Tobago.

Cada equipo disputará un encuentro por grupo, siendo 4 partido por total: dos de visita y dos de local; y tales encuentros se disputarán en las fechas FIFA de Octubre y Noviembre del 2020.

Los equipos que queden en el primer lugar de los seis grupos, clasificarán a la Segunda Fase de clasificación.

Segunda Fase

Dicha fase comenzará en la fecha FIFA de Marzo del 2021, siendo encuentros de eliminación directa: 1A vs. 1F, 1B vs. 1E y 1C vs. 1D. Los encuentros será de ida y vuelta; los ganadores formarán parte de la Ronda Final.

Ronda Final – Octogonal

En está última ronda se encuentran los cinco mejores países posicionados en el Ranking de la FIFA y que clasificaron de manera directa a dicha fase: México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras.

A ellos cinco se les unirá los equipos ganadores de la segunda ronda de clasificación, y jugarán ida y vuelta comenzando en las fechas FIFA de Junio, Septiembre, Octubre, Noviembre del 2021 y Enero – Marzo del 2022.

Al terminar los encuentros, los primeros tres clasifican de manera directa a la Copa Mundial de Qatar 2022; mientras que el cuarto lugar jugará un repechaje intercontinental, el cual se disputará en junio del 2022.

FORMATO EXPLICADO

