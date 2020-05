Concacaf frena fusión de Liga MX y MLS

ESTADOS UNIDOS.- La posible fusión de la Liga MX y la MLS había generado cierto entusiasmo pero la CONCACAF ha frenado la idea, al menos por ahora.

El presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani, aseguró que una fusión entre Liga MX y la MLS no compete únicamente a los dos torneos. Se requiera una aprobación de ambos países e incluso de la FIFA, es por eso que no es tan fácil tomar una “decisión“.

“Esto no es como NFL. No es fácil, no es de dos ligas, es de países. Deben estar de acuerdo CONCACAF y FIFA, es la diferencia“, declaró Montagliani para One Soccer.

Una llamada de atención

Por otra parte, el directivo del organismo centroamericano aseguró que la Liga MX Y la MLS, deben estar más preocupados por reanudar sus torneos.

Cabe recordar que desde marzo del 2020 se encuentran suspendidos por la pandemia de coronavirus y Estados Unidos es el país con más casos a nivel mundial.

Luego de que los clubes mexicanos dejaran de participar en la Copa Libertadores, han volteador a ver a la MLS como una opción para tener participación internacional.

Es por eso que nacieron torneos como la Leagues Cup o la Campeones CUP, que enfrenta al campeón de la MLS con el Campeón de Campeones de México.

La MLS poco a poco ha ido tomando importancia en el mundo del balompié y en especial en el mexicano.

Para la temporada interrumpida, habían llegado jugadores como Rodolfo Pizarro al Inter Miami, Oswaldo Alanís al San José Earthquakes, Alan Pulido al Sporting Kansas City o Javier Hernández al Galaxy.

