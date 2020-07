Con tema dedicado a su padre, Rude Boy pasa a semifinales de reality

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Con una interpretación musical que dedicó a su padre, Omar Fuentes, mejor conocido como «Rude Boy«, conmovió al jurado del reconocido programa estadounidense «Tengo talento mucho talento».

No es la primera vez que Rude Boy pisa el escenario del citado reality; en otras presentaciones logró poner de pie al jurado e impresionarlos con su talento nato.

Y en esta ocasión no fue la excepción. Desde que Rude Boy inició su participación, el jurado le recordó lo bien que había hecho su interpretación en el programa anterior.

«La primera vez que llegué al escenario no la voy a olvidar, fue una noche mágica», dijo el hondureño durante esa edición del reality.

Superó las expectativas

Minutos antes de su participación, la famosa cantante Ana Bárbara, quien forma parte del jurado calificador, le consultó al hondureño cómo superaría la participación que tuvo el programa anterior.

En respuesta a ello, Rude Boy dijo que lo haría con una canción dedicada a su padre. «Yo he sido de esas personas que no ha demostrado afecto por mis padres y ahora que estoy lejos y al ver a muchos participantes que llegaron aquí con el apoyo de sus padres, me arrepiento. Los extraño mucho y lo único que les digo que esta canción se la dedico a mi padre», dijo el joven catracho.

Al finalizar su interpretación, dos de los jueces se pusieron de pie para aplaudir el trabajo que Rude presentó ante ellos.

Por su parte, el humilde hondureño hizo hincapié en que espera algún día lograr una colaboración musical con el rapero Residente. Uno de los jurados dijo que estaba seguro que ese sueño se le cumpliría.

Es oportuno mencionar que el jovencito que ya es padre de familia logró clasificar a las semifinales. Es decir que está más cerca de ser un posible ganador del primer lugar que como premio ofrece 100 mil dólares.

Participación de Rude Boy en «Tengo talento mucho talento»:

