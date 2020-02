Con un machete, madre protege a su hija cuando la trae de la escuela

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Una madre de familia que reside en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho, llega al centro de estudios de su hija acompañada de un machete por temor al ataque de los grupos organizados que secuestran menores de edad.

Doña Isabel Paguada, manifestó que hay muchos rumores de «robachicos» y que ha escuchado de varios casos de secuestros niños en el área de Catacamas.

«Una de mis nueras se llevó a su hija del kinder porque temía luego que un hombre golpeó a una mujer para poder arrebatarle a su hijo. Entonces yo tengo que venir, porque yo tengo estudiando a mi hija aquí también», dijo la angustiada madre.

La mujer señaló que hay varios grupos de madres de familia que se encuentran atemorizadas ante las noticias de supuestos secuestradores que vigilan niños para llevárselos.

«Les digo yo, qué tenemos que hacer, juntarnos con nuestros machetes, con sus leños. Yo sí ando mi machete y si el policía me pregunta por qué ando con este machete, es porque yo no me puedo dejar», manifestó Isabel Paguada.

La preocupada mujer, llega todos los días a dejar a su hija a la escuela y por las tardes llega a traerla para llevarla a casa. Ella estudia en el Centro de Educación Básica Clara Barton, su madre señaló que va acompañada de su machete para protegerla de cualquier peligro en el camino.

Madre de familia: «La Policía nada anda haciendo»

En cuanto a la delincuencia que asecha a Catacamas, relató que recientemente un grupo se asaltantes le quitaron sus pertenencias. En ese sentido, denunció que «la Policía nada anda haciendo» para controlar a los criminales.

La madre de familia aseguró que ha visto una buena cantidad de carros sospechosos pasar por el centro de estudios. «Lo que no sabemos es si es policía o delincuente, pero sí miramos varios carros.», señaló.

Finalmente, dijo que si alguien se le acerca intentando quitarle a su hija está dispuesta a morir para evitarlo. «Son hijos que solo a una madre le puede doler. Dicen que andan armados a mi no me han brincado», agregó.