Con insumos limitados hacen pruebas PCR para covid-19 en SPS

Hay que recordar, que «sólo se dependía de los resultados de las pruebas de coronavirus en el Laboratorio Nacional de Virología (en Tegucigalpa). Por lo que ahora se ha descentralizado.

Por ende, se espera que los resultados lleguen más rápido a los centros hospitalarios y a las personas que lo necesitan. En consecuencia, los médicos aplicarán el tratamiento rápido.

Esto es importante, ya que muchos pacientes mueren antes de saber si estaban contagiados de covid-19, aunque lleguen con los síntomas, como ocurrió hoy con un hombre en el Hospital Atlántida.

Cantidad de pruebas diarias; intervención de laboratorios privados

Diógenes Chávez afirma que pretenden hacer entre 150 y 200 pruebas Proteína C Reactiva (PCR) diarias, aunque reconoce la limitación de los insumos para lograr la meta. Es por esa razón que se espera la llegada de reactivos.

Temporalmente se están haciendo en las instalaciones del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasa), donde ya hay una infraestructura.

En ese sentido, se han trasladado los equipos y el personal capacitado hasta ese lugar para iniciar hoy.

Por otra parte, destacó que los laboratorios privados se han sumado a realizar estas pruebas, pero eso le provoca al paciente un costo económico ante una emergencia no sólo sanitaria, sino financiera.

Por lo tanto, si el Estado no tiene todas las pruebas necesarias y el ciudadano no tiene el dinero, corre el riesgo de contagiarse y no enterarse que tiene el virus para acceder a un tratamiento.

En San Pedro Sula se espera la culminación del Laboratorio Nacional de Virología en la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula.