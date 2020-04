Comunidad de San Francisco da ejemplo de organización

HONDURAS. En la comunidad de San Francisco, Jesús de Otoro, se han organizado para controlar la circulación en su municipio.

Los pobladores hicieron una posta de vigilancia en el puente para entrar al municipio, mismo que cruza un río.

Los habitantes de ese lugar iniciaron con las medidas desde que comenzó la emergencia del coronavirus.

Aceptaron que reactivaron un comité de vigilancia.

Aclararon que de 7:00 am a 4:00 pm están dejando entrar a personas que anden trabajando, pero no gente que no ande hacie do nada o que no sean de la comunidad.

Uno de los habitantes de San Francisco dijo que le pide a todas las comunidades para que se protejan y sean más obedientes.

Lea: En toque de queda de La Ceiba: tres personas murieron de forma violenta