REDACCIÓN. La joven y famosa estrella de la música pop, Ariana Grande, anunció ayer, domingo, que se comprometió en matrimonio con su actual pareja, Dalton Gomez, un agente inmobiliario que trabaja para millonarios de Los Ángeles, Estados Unidos.

La interprete de “7 RINGS”, compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, noticia que rápidamente se viralizó entre sus seguidores, medios de comunicación y amigos famosos.

«Para siempre y después», escribió Grande en la publicación de Instagram que acompañó con varias fotografías junto a su ahora prometido y mostrando su aparente costoso anillo de compromiso.

«No podrían estar más felices, están tan emocionados. Este es un momento feliz para ellos. Sus padres también están muy emocionados con la noticia”, dijo una persona cercana a la pareja a la revista estadounidense People.

La noticia también la confirmó Scooter Braun, manager de Grande, quien escribió en Twitter: «Felicidades a estas dos almas increíbles. Ari te amamos y no podríamos estar más felices por ti. Dalton, eres un hombre afortunado».

congrats to these two amazing souls. Ari we love you and could not be happier for you. Dalton you are a lucky man ❤️❤️❤️❤️ @ArianaGrande pic.twitter.com/DLxQlrj4k1

— Scooter Braun (@scooterbraun) December 20, 2020