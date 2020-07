¿Cómo te irá en el amor y los negocios? Tu horóscopo te lo dice

DE MUJERES. El inicio de una nueva semana y con ello vienen nuevos retos, actividades y aventuras. Descubre qué te deparan los astros para los próximos siete días, a través de la lectura de tu horóscopo.

En esta ocasión, Mhoni Vidente también te trae consejos para los diferentes ámbitos de tu vida, con algunas sorpresas. Así que es momento de depositar tu creatividad y buenas intenciones en lo que más te apasiona con la ayuda de tu signo y la energía de los astros.

Tu horóscopo

Aries

Tendrás buena suerte esta semana, pero debes ser discreto en tus asuntos para evitar envidias y problemas sin razón. Te buscan para un proyecto nuevo, pero debes aclarar cuánto deseas ganar. Aprende a decir que no en el amor, si ya no sientes nada por esa persona, trata de darte un tiempo y conoce a personas más compatibles con tu signo. Un amor del signo de Capricornio o Acuario hablará de amor formal contigo.

Tauro

Te sentirás nervioso y alterado esta semana, sólo necesitas concentrarte y te llegará la anhelada paz. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Te llega un dinero extra para pagar tu tarjeta de crédito.

Tu mejor día será el 13 de julio, la suerte te sonreirá en todos los sentidos y más en el trabajo, te ofrecen un contrato que te dará satisfacciones, pero debes ser discreto con tus planes para que no te llenes de energía negativa. Ya no discutas con tu pareja, sí te quiere pero necesitan darse espacio siempre para que no se sientan presionados.

Géminis

Gozarás de mucha suerte con trabajos nuevos y cierre de contratos esta semana, pues el elemento de tu signo es el aire y te atraerá buenas oportunidades económicas, pero debes tener cuidado ante las envidias. En cuestiones de amor tendrás una fuerte discusión estos días por culpa de un chisme, así que trata de remediar todo antes de que se salga de control. Los que están solteros ya no busquen a esa persona especial en el amor, pues llegará pronto, pero debes evitar serle infiel.

Cáncer

Ajustas tus ingresos y pagas tus deudas esta semana; tu signo es el más despilfarrador del Zodíaco, por eso te recomiendo que mejores tu administración. Te busca un amor del pasado para volver, pues sueles dejar huella en las personas, pero trata de hablar claro con tu ex pareja y dile que eso ya pasó. A los solteros les llegará un amor del signo de Aries, Escorpión o Capricornio que será muy compatible.

Leo

Estarás ocupado con muchas tareas pendientes de tu trabajo y personales esta semana, por lo que debes ordenar bien tus pensamientos y concentrarte para sacar todo adelante. Te sentirás muy feliz con tu pareja y pensarán en comprometerse; tu signo siempre busca la estabilidad emocional y en este mes se te dará sin problema.

Virgo

Sacarás trabajo atrasado esta semana y estarás en juntas para ordenar los cambios de este mes. Cuídate de problemas en el intestino. Tu signo siempre busca controlar todo, y cuando no puedes hacerlo te frustras, por eso debes estar tranquilo. En el amor, si esa persona no te valora o no quiere nada contigo, no le ruegues; llegará alguien de Aries, Cáncer o Capricornio que hablará de amor verdadero.

Libra

Tendrás muy buenas noticias esta semana, sobre todo en lo laboral o decides cambiarte a un mejor ambiente de trabajo; tu signo siempre busca la excelencia en todo y tendrás tu recompensa, así que no dejes de luchar. Ten cuidado con las personas cercanas porque no todos te quieren ver feliz, así que aprende a ser más selectivo y busca a personas más afines con tu forma de ser.

Escorpión

Tomarás decisiones laborales importantes esta semana, tu signo es muy fuerte y aguantador, pero es el momento de definir qué quieres para tu futuro y buscar las mejores oportunidades. Los que están en pareja deben tener cuidado con infidelidades o separación, recuerda que tu signo es muy tajante en las decisiones y casi nunca te retractas de lo que haces. Te busca un amor del pasado para volver, trata de darte una oportunidad para ser feliz. Tu lado positivo es la disciplina, aprovéchala para salir adelante.