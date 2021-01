La peculiar forma en que el alcalde de Choluteca se enteró que tenía COVID-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las pruebas PCR, antígenos y las rápidas son los mecanismos que tradicionalmente se utilizan para detectar el COVID-19, sin embargo, Quintín Soriano, alcalde de Choluteca, relató una peculiar forma que lo llevó a descubrir que tenía la mortal enfermedad.

Hace ocho meses, el edil anunció que se contagió de COVID-19, pero fue hasta ahora que reveló la extraña forma en que detectó el virus en su cuerpo.

Durante una entrevista a un medio local, Soriano recordó que cuando inició la pandemia en el mundo, nunca imaginó que afectaría a Honduras.

Sin embargo, aseguró que tomaron medidas tempranas en Choluteca, zona sur del país, lugar de origen del alcalde. La forma en que China se preparaba con avanzadas infraestructuras que servirían de hospitales para atender a los contagiados, era el tema principal en aquel entonces, según dijo el edil.

Lea también: Asociación de Funerarias registra 850 muertes por COVID-19 solo en enero

«En mis 61 años nunca tuve ese síntoma»

Para esos días, Soriano indicó que desconocía sobre los síntomas de la enfermedad, razón por la cual consultó a un experto.

«Yo pregunté cuáles eran los síntomas que provocaba el COVID, me dijeron que algunos de los síntomas es perder el olfato y el gusto, me recomendaron probar vinagre y, si no sentía olor, era porque algo andaba mal», comenzó diciendo Soriano.

Pero fue días más tarde que el edil realizaba su rutina de aseo personal cuando notó que uno de los síntomas que el médico lo había alertado, se manifestó en su cuerpo.

«Una mañana me levanté y me eché perfume lo olí y cero (olor), voy a la cocina y huelo el vinagre y nada, luego me voy a un bote de alcohol y nada», relató Quintín.

Lo extremo vino después cuando reveló que al notar una falencia en su sentido del olfato, fue al baño a hacer sus necesidades fisiológicas. «Agarro excremento con los dedos y lo olí y nada«, dijo seriamente el edil.

Luego de ello, habló con su médico, le contó lo que estaba pasando y el galeno le confirmó que tenía la enfermedad, aseveró el edil al tiempo que aseguró que en sus 61 años de vida, nunca había presentado ese singular síntoma.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0