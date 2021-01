¿Cómo puedo proteger a mi mascota durante el frente frío?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Tus mascotas son un miembro más de la familia, por lo que requieren de muchos cuidados y protección, y en esta temporada de temperaturas bajas, es sumamente importante que vigiles a los perritos y gatos del frío.

Por tal razón, debes tener presente que tienes que acondicionar los espacios, para que ellos estén cómodos y seguros. Un aspecto fundamental es que no dejes afuera de tu casa o a la intemperie a un cachorro con pelo corto, un perro muy viejo o a los gatos.

Tus animalitos solo deben de salir de casa a ejercitarse durante el día y a hacer sus necesidades fisiológicas. Si es un perrito de cabello corto, puedes optar por colocarle un suéter para que así mantenga una buena temperatura.

Cuando las temperaturas indican frío extremo, las mascotas están sumamente expuestas a la hipotermia. Sus patitas, áreas como sus oídos y nariz, son las más sensibles a lo helado, por lo que pueden sufrir daños permanentes.

Cuidados especiales para las mascotas por el frío

A veces puedes pensar que una mascota en invierno no necesita de cuidados especiales. Sin embargo, no solo es imprescindible acondicionar el espacio donde duerme para que no pase frío, sino que en ocasiones, hay que hacer algunos ajustes en su dieta.

Los cachorros, los perros con poco pelo, los perros ancianos o enfermos, requieren de más cuidados. Todos ellos son más susceptibles a contraer diversas enfermedades que causan las bajas temperaturas.

Evita que pase frío

Algunos perros soportan bien las frías temperaturas, mientras que otros son más sensibles al frío. Para saberlo, basta observar cómo se comporta el perro en invierno. Si tiembla, es necesario mantenerlo dentro de la casa y abrigarlo con ropa para perros.

Aumenta su ingesta de calorías

Los perros que viven dentro de la casa no necesitan modificar su dieta en el invierno, pero los que tienen su casa en el exterior, requieren nutrientes adicionales. Los veterinarios aconsejan alimentar a los perros que pueden sufrir del frío, con una ingesta adicional de calorías.

Protégelo de la lluvia

En las tiendas de mascotas se pueden encontrar impermeables para perros, ideales para llevar a pasear a una mascota en días húmedos o cuando existe un pronóstico de lluvias. En los casos en que el perro se moje, evita que se enferme, secándolo inmediatamente con una toalla o un secador de pelaje.

Cuida su pelaje

El pelaje de los perros es su abrigo natural, por eso es necesario mantenerlo en buenas condiciones. Lo mejor que puedes hacer para cuidarlo es cepillarlo regularmente, para desenredar la lana y eliminar el pelo desprendido.

Acondiciona el sitio donde duerme

Si tu perro vive dentro de la casa, no necesitará más que tener una cama cómoda y una manta; pero, si vive en el exterior, revisa su casa para constatar que no tenga espacios por donde entre el frío o el agua. Si vas a comprar una casa nueva para tu mascota, opta por las de madera con patas, para aislarla del frío suelo y la humedad.

Llévalo al control veterinario

Todos los perros deben visitar al veterinario cada seis meses, pero si tu perro es anciano o sufre alguna enfermedad, el invierno es ideal para hacer una visita de rutina. En el caso de los cachorros, es importante verificar si tiene todas las vacunas al día, pues es esencial para que el perro se mantenga sano.

Evita bañarlo con frecuencia

La recomendación es hacerlo una vez al mes y si se hace en casa, procura que el baño sea con agua tibia y en un lugar cerrado. Es muy importante que lo seques adecuadamente y lo mantengas en un sitio calientito. No lo saques al frío después de bañarlo, el cambio de temperatura puede afectar su salud.