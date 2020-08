¿Cómo hablarle a tus hijos de tu nueva pareja sentimental?

DE MUJERES. Sabemos que probablemente tus hijos desean con el alma ver a sus padres juntos, pero las cosas no siempre resultan como quisiéramos. Y hablar sobre una nueva pareja con tus pequeños es un tema complejo.

Debemos entender que los hijos necesitan ver a sus padres felices y eso en ocasiones es imposible si continúan atados a una persona que ya no aman. Las razones de su separación pueden ser diversas pero lo importante es que siempre seguirán siendo padres.

Hoy queremos explicarte algunos puntos que debes evaluar antes de hablar de una nueva pareja con tus hijos, porque queremos que lo tomen de la mejor forma y tú te sientas tranquila de darte esta segunda oportunidad.

Existen tres aspectos que debes cuidar a la hora de hablar de un tema tan importante con tus hijos, mereces volver a amar de eso no hay duda. Sólo debemos aprender a comunicarlo a los más pequeños del hogar.

Explícale que el divorcio no fue su culpa

En ocasiones los niños creen que su padre se fue de casa por su culpa, porque hacían travesuras, porque no eran ordenados o por un mundo de razones que no tienen nada que ver con la realidad, por ello debes dejar claro que no fue su culpa que sus padres se encuentren separados.

Nadie ocupará el lugar de su padre

Explícale que tu nueva pareja no ocupará el lugar de su papá, algunos pequeños sienten miedo de que su padre se aleje de ustedes cuando te vea con una nueva persona, pero debe saber que su papá estará para él siempre.

Demuéstrale lo mucho que lo amas

Los pequeños pueden tener un inmenso miedo de perderte al verte con alguien más, así que procura demostrarle siempre lo mucho que lo amas.

