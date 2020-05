¿Cómo es la cuarentena de un enfermo de Covid-19?

REDACCIÓN. Duals Pacheco, lleva 26 días aislado en un cuarto de su casa por tener coronavirus COVID-19. Interactuar con su hija de dos años es la mejor medicina para Duals. La tos que persiste en su organismo impide que lo den de alta.

Es preciso explicar, que es por eso que a la ventana de la recámara donde pasa la cuarentena la bautizó como “la ventana del tesoro”, ya que es por donde se asoma a la vida, ve, habla y juega a la distancia con su hija, quien descubrió que su papá se encontraba en casa porque vio cuando le subían alimentos a través de una canasta.

Cabe mencionar, que cuenta que su niña intentó darle su pelota a través de la canasta y fue cuando empezaron a comunicarse a distancia. Ese juego se volvió la fuerza de Duals para sobrellevar el Covid-19.

“Creo que es uno de mis medicamentos más fuertes para poder salir adelante, porque si ha habido momentos de depresión, ha habido días que no me he levantado, días que para mí no existen por el dolor tan intenso. Creo que es más doloroso esto emocionalmente.

Por tanto, el dolor físico ya lo superé pero el dolor del alma, del corazón, dolor emocional de no poder estar con mi nena, no abrazarla, jugar con ella, enseñarle una letra nueva, eso me ha costado trabajo superarlo. Y además cómo puedes explicarle a una niña de dos años lo que está sucediendo con su papá, que no lo puedo ver, ella es muy apegada a mí”, señaló Duals Pacheco.

Duals da positivo a Covid-19

Duals dio positivo a COVID-19 el 17 de abril. Está a 4 días de cumplir un mes con coronavirus, el doble del tiempo que normalmente dura la cuarentena. Dice sentirse mejor, pero todavía persiste la tos y por ello debe seguir aislado.

“Ya me siento bien pero el diagnóstico médico es todavía reservado. Me dicen los doctores que mientras tenga yo esta tos, aunque sea muy leve sería mejor mantenerme en casa para evitar, reitero, una recaída sino evitar contagiar a otras personas aún usando cubrebocas porque el rezago del virus se encuentra en los pulmones. Me dicen que puedo ser todavía portador, no me dicen que se haya erradicado a pesar de haber superado ya esos 14 días. Sigo sin recuperar el olfato”, explicó Duals Pacheco.

Como resultado, los 26 días que lleva de aislamiento le han servido para leer y reflexionar sobre la vida.

Cabe mencionar, que en el cuarto donde pasa la cuarentena tiene cubrebocas, gel antibacterial y una taza con los tés que le prepara su esposa.

Duals narró lo que han sido estos días con Covid-19 para que la población tome conciencia

Duals narró a Despierta lo que han sido estos días con el coronavirus para que la población tome conciencia de que el COVID-19 no es un invento.

Recuerda que eran las 11 de la mañana del 17 de abril cuando empezó a sentirse mal.

Por tanto, estaba trabajando en su bodega de la Central de Abasto y comenzó a toser, sentir fiebre, dolor de cabeza, por lo que se retiró a su casa. Creyó que se trataba de gripa porque un día antes había entrado a las cámaras frigoríficas sin chamarra.

No obstante, al llegar a su vivienda llamó a Locatel para consultar con un médico y despejar cualquier duda, ya que 5 días antes había tenido contacto con uno de sus trabajadores que falleció por COVID-19 hace dos semanas.

“Él también fue víctima de la mala información. Él no creía en el COVID y andaba como si nada, sin usar ningún tipo de prevención, sin usar gel pero bueno”, narró Duals Pacheco.

Los primeros días fueron los más difíciles

Asimismo, detalló que los primeros días fueron los más difíciles: la fiebre no bajaba de 38 grados, la tos y el dolor de cuerpo también se recrudecieron.

“Incluso la cara me dolía, me dolían los ojos, me dolía esta parte de la nariz, todo esto, me dolía muchísimo, pero increíblemente. La verdad es que me dolían los talones de los pies, me dolían las manos”, explicó.

¿Dolores que tu jamás habías experimentado?, preguntó el reportero.