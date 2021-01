¿Cómo es El Pelón, el pueblo «más frío» de Honduras?

INTIBUCÁ, HONDURAS. Muchas personas se consideran verdaderos amantes del clima frío, y aunque en varias zonas del país lo que impera es el calor, en Yamaranguila, ubicada en el departamento mencionado, hay un pequeño poblado con 50 familias que soportan por la madrugada hasta -3 grados centígrados.

En El Pelón, el sol no basta. Uno, dos o hasta tres abrigos son inútiles para mermar las frías temperaturas, que empeoran con el paso de las horas.

Un sitio turístico hondureño reportó que, para un habitante de tierras cálidas como San Pedro Sula o Choluteca, vivir 24 horas en estas condiciones podría ser mortal (si no va preparado.

Según el departamento de Pronósticos de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), cuando faltan unos minutos para las cinco de la mañana se pueden sentir en la zona temperaturas casi de congelación. Este pueblo es considerado el más elevado de Intibucá y uno de los más altos del país.

El Pelón

Este pueblo de Intibucá es conocido por el frío y por la amabilidad de sus habitantes, quienes ofrecen a los visitantes un trato cordial. A continuación, puede ver la ubicación del sitio.

Los turistas manifiestan que en esa zona, los pobladores saludan incluso a las personas que se trasladan en vehículos. Los testimonios indican que el camino de llegada es terrestre, y rodeado de piedras.

Debido a la temperatura registrada, el pueblo es una zona productiva para las frutas y verduras. Personas que han visitado el lugar describen que la vista «es impresionante», y que el recorrido ofrece su recompensa al llegar.

Varias personas de la zona obtienen ingresos económicos de los cortes de café, siendo la mencionada, una actividad productiva dominante de El Pelón.

Los reportes indican que el lugar está ubicado a unos 2,600 metros sobre el nivel del mar. Debido a lo mencionado se necesita destreza para administrar el oxígeno que los pulmones aspiran en los senderos inclinados que se recorren para llegar.

“La gente que viene por primera vez se cansa rápido, se marea y puede sufrir de ahogamiento”, reveló un poblador.

“Hemos estado a cero grados», agregó una persona. Seguidamente relató que a veces incluso cae granizo. Muchas veces el ruido del viento se intensifica a tal grado que pueden aumentar las palpitaciones.

A veces, detrás de las montañas aledañas puede bajar un grupo de nubes blancas y densas. En El Pelón habitan aproximadamente 50 familias, quienes están acostumbrados a vivir en el lugar que es conocido como la zona más fría de Honduras.

Otros sitios helados de Honduras

En Honduras hay 11 provincias, las cuales sienten una temperatura promedio anual de 16° C en las regiones central y occidental, 24° C en los Valles del Interior y en el Litoral Atlántico y hasta 40° C en algunas partes de la zona sur.

Las regiones que presentan las temperaturas más bajas en Honduras son la occidental y sur-occidental. Y aunque la altura sí es un factor que contribuye al frío, hay lugares donde eso no tiene nada que ver. Por ejemplo, en el Cerro de Celaque, sitio más alto en Honduras con 2,849 msnm, no se registran temperaturas de cero.

La región occidental es donde mayor se dan dichos acontecimientos. Especialmente en Marcala, La Paz, y en La Esperanza, Intibucá. Las dos están ubicadas a 1,270 msnm.

