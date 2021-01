Como el vino, Mario Mandzukic ficha por el Milan con 34 años

Italia.- El AC Milan, mediante sus redes sociales, ha hecho oficial la contratación del delantero croata, Mario Mandzukic.

Mandzukic llevaba varios meses de estar entrenando para ponerse a tono físico y así poder fichar por el gigante italiano; el croata llega como agente libre luego de apenas jugar en el Al Duhail de Doha.

«AC Milan comunica que ha adquirido el derecho a las prestaciones deportivas del futbolista Mario Mandzukic. El delantero croata ha firmado un contrato con el club ‘rossonero’ hasta el final de la temporada, con la opción de extenderlo por una campaña más», expresó el Milan en un comunicado donde daba a conocer la ficha del croata.

We have a new number 9⃣

Welcome, @MarioMandzukic9 👊#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/uFKeUo8FEd

— AC Milan (@acmilan) January 19, 2021