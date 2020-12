¿Cómo atraer la inversión extranjera a Honduras, según expertos?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Seguridad jurídica, que impere el Estado de Derecho y un combate frontal a la corrupción son algunos de los componentes que Honduras necesita para atraer inversión extranjera, así lo explicó este marte el doctor en economía, Claudio Salgado.

“Lo primero que pide un inversionista es que haya seguridad jurídica en el país y que impere el Estado de Derecho. Si no hay esas condiciones nunca va a venir ninguna inversión. Y con alto niveles de corrupción tampoco va a venir inversión. Se debe combatir, eliminar, mitigar o reducir esos factores”, dijo Salgado a Tiempo Digital.

De acuerdo con el experto, los incentivos fiscales son determinantes para atraer inversión a Honduras, pero no son componentes principales. A su criterio, los incentivos fiscales ocupan el lugar número 10 en los elementos que son fundamentales para la atracción de inversiones.

Sin embargo, en los primeros lugares están la situación macroeconómica del país, suficiente infraestructura y que haya mano de obra calificada.

“Mucha gente cree que con los incentivos fiscales atraen la inversión, pero no es así. Si no hay una seguridad jurídica y ciudadana, Honduras no podrá atraer inversión. Los inversores prefieren ganar poco, a que perder todo su capital en un país que no cumple esos requisitos”, aseveró Salgado.

Flujos de inversión cayeron en todo el mundo

Por su parte, el director regional de la Asociación de Maquiladores de Honduras, Guillermo Matamoros, dijo que traer inversión al país en estos momentos está complicado.

Desde su punto de vista, actualmente el país está “enrollado” y no es que no se pueda hacer nada, sino que en tiempos de la pandemia de COVID-19 y la afectación de los fenómenos naturales Eta y Iota, complicaron las prioridades de Honduras. “En todo el mundo los flujos de inversión cayeron producto de la pandemia”, aseveró el entrevistado.

