REDACCIÓN. Desde siempre ha existido la preocupación o ansiedad por querer aprobar un examen. Y no digamos de aquellos que son tipo desarrollo. Pero, ¿qué hay de los tests?

Indudablemente, hay quienes asumen que el test es más fácil de hacer que cualquier otro examen. Sin embargo, tampoco existe la seguridad en poder pasarlo satisfactoriamente.

De acuerdo al escritor William Poundstone, todo se basa en seguir unos pequeñas indicaciones prácticas que, ayudarán a las personas a no afligirse más por una prueba.

‘Rock Breaks Scissors: A practical Guide to Outguessing and Outwitting Almost Everybody’ (Tijeras Rompe Rocas: Guía Práctica para Adivinar y Burlarse de Todo el Mundo), es una guía para aprobar cualquier tipo de prueba tipo test sin conocimiento, según Poundstone.

En dicho libro, se detallan algunas tácticas que propone el escritor para aprobar un examen tipo de test. A continuación te las mencionamos:

Ignorar la sabiduría convencional

Esta recomendación, se refiere a ignorar las respuestas que incluyan las palabras: ‘siempre’, ‘nunca’, ‘todos’ o ‘ninguno’. Por el contrario, las que indiquen ‘ninguno de los anteriores’ o ‘todo lo anterior’, será la respuesta correcta en el 52% de los casos.

Con ello, la mejora en la elección asciende a un 90%, partiendo de adivinar al azar.

Estudiar las respuestas para otras preguntas

Poundstone, descubrió que en los tests, las opciones de respuestas se repiten -en la mayoría de los casos- en otros puntos de las pruebas. Así, convendría leer el examen de arriba a abajo, para obtener pistas de las interrogantes planteadas.

Elegir la respuesta más larga

Generalmente, las respuestas más largas suelen ser las correctas en los tests. Debido a que, «los creadores de la prueba tienen que asegurarse de que las respuestas correctas son indiscutiblemente correctas. A menudo, esto exige una larga enunciación», indica el autor del estudio.

Eliminar las soluciones atípicas

De cierta manera, en los exámenes se añaden respuestas asignadas al azar, sin seguir ningún tipo de patrón en el orden de ellas. Por lo que, las soluciones incongruentes con el resto suelen ser las equivocadas, así como, las cercanas a los significados.

Ahora, ya sabes cómo prepararte para una prueba, sin necesidad de estudiar o al menos sin la opción de repasar antes de realizarlo.