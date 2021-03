Comisión de Arbitraje defiende las decisiones en el Olimpia vs Real España

HONDURAS.- Luego de las polémicas que dejó la fecha #6 del Clausura 2021, la Comisión de Arbitraje hizo un análisis del trabajo de los silbantes y confirmó que está bien anulada la jugada de gol a Devron García y el penalti no pitado en el clásico Olimpia ante Real España.

«Este torneo lo hemos iniciado mejor que otros. A la fecha llevamos 28 partidos y en cinco partidos ha habido incidencia arbitral, pero en el porcentaje no estamos mal. Trabajamos para que se cometa el mínimo de errores», dijo el Coordinador de la Comisión de Arbitraje, Benigno Pineda.

Gol anulado

Pineda afirmó que la anotación de Devron García en el tiempo de descuento fue calificada por el árbitro asistente y Matamoros.

«A pesar que la toma de televisión no es perfecta se determina que el jugador se encuentra en fuera de juego. El futbolista de amarillo (Devron) tiene medio cuerpo más adelante, por lo tanto el árbitro (Melvin Matamoros) y su asistente estuvieron correctos en sancionar la infracción«, explicó Benigno.

Falta penal

La otra jugada polémica se dio cuando los integrantes del Real España reclamaron falta penal de Elvin Casildo contra Ramiro Rocca. El presidente de la Comisión de Arbitraje, Óscar Velázquez, opinó sobre la discutida acción en el Olimpia – Real España.

«Nosotros no solo vemos las jugadas y damos una opinión. Las analizamos desde todos los ángulos. Aquí se logra apreciar que no hubo empujón ni carga contra Rocca, solo pone sus brazos arriba, pero no lo empuja. Se ve que el jugador de Olimpia salta antes y le gana la posición al jugador del Real España», explicó Óscar Velázquez.

Melissa Pastrana y Shirley Perelló

«Les dijimos que si querían someterse a la prueba con tiempos de hombre y dijeron que sí porque así tienen más posibilidades de competir y llegar a las finales. Melissa tuvo un problema de rinitis y no siguió. Shirley la aprobó satisfactoriamente y lleva tres partidos en Liga, solo esa cantidad porque cometió un error que incluyó en un partido y fue sancionada», declaró Velázquez.

Suscríbete gratis a más información deportiva en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/35GpKtQ