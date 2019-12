Comienza el «Overhaul» en la Máquina: Elias Burbara anuncia bajas

SAN PEDRO SULA.- El Presidente del Real España, Elias Burbara comentó en una entrevista que el proceso para la reconstrucción del plantel aurinegro ya comenzó.

Pues los aurinegros comienzan el próximo lunes la pre temporada para el Torneo Clausura 2019 bajo el mando del uruguayo, Ramiro Martínez.

De momento los aurinegros no han presentado algún interés por un jugador en particular; sin embargo, el mandamás de los catedráticos adelantó la separación de tres futbolistas.

«Es muy temprano para oficializar las cosas, el torneo pasado tuvimos tres extranjeros y estamos planeando esta vez contar con otros tres; vamos a tratar que sean tres nuevo. La idea es mantener una columna de tres extranjeros apoyada en el grupo local».

Se trata del caso de Heyreel Saravia, quien fue un pedido especial del ex técnico aurinegro, Hernán Medford, Jamal Charles (saldría en opción a préstamo) y Ronaldo Dinolis.

Elias Burbara descarta la contratación de Elmer Guity

Por último, Elias Burbara también descartó las posibilidades de que el Real España contrate al jugador del Olimpia, Elmer Guity, quien a perdido la titularidad en el equipo de Troglio, asegurando que ellos como institución respetan los contratos (haciendo alusión al caso Selvin Guevara – Marathón).

«Real España se ha caracterizado por ser una institución seria en todos los aspectos, y en el caso de jugadores con contrato, de equipos rivales, no los tocamos ni volteamos a ver. Nuestra cultura nos da que Elmer Güity no es ninguna opción para venir a Real España, no somos como otros equipos que andan sonsacando jugadores nuestros y no tienen respeto a los contratos. Nosotros sí respetamos».

