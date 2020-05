Comenzó la reducción de salario en jugadores del Olimpia

TEGUCIGALPA.- El carismático entrenador argentino del Olimpia, Pedro Troglio, en una entrevista reveló que en la institución merengue ya se tomó medidas en reducción de salarios, esto por la «Crisis financiera» que se vive en la actualidad por el Covid-19.

Troglio en sus declaraciones se mostró muy de acuerdo con dicha medida; y aseguro que todo el plantel aceptó sin ningún problema.

«El club hizo una rebaja en los pagos, la situación lo merece, existe una dificultad lógica, la institución está haciendo un gran esfuerzo y es claro que habrá reducciones, el plantel y cuerpo técnico lo entendemos».

Olimpia no hubiera disfrutado si les daban el título

De igual manera, el ex-seleccionado de Argentina calificó de correcta la decisión de para el campeonato, pues la pandemia es un peligro inminente.

Por último comparó que en Costa Rica están mas avanzados, es por eso que se puede reanudar el fútbol.

«La pandemia no permitía cumplir con los tiempos, sin embargo a mí me daba lo mismo que le hubiesen dado el título a Motagua porque iba líder de las vueltas o a nosotros que éramos primeros en la clasificación general, si se lo dan a Olimpia no lo disfrutaba porque no era lógico”.

«La liga decidió terminar porque los tiempos no daban, estamos atrasados en comparación a otros países como Costa Rica».

